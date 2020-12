Amazon Prime Video: Disfruta los estrenos de diciembre

Comienza un nuevo mes y con el llegan los estrenos más esperados a Amazon Prime Video para disfrutar las fiestas decembrinas.

A partir de hoy, podremos disfrutar desde la comodidad del hogar y sin pausas del estreno de las nuevas temporadas de sus series icónicas para hacer maratón estos días de descanso.

Es por eso que aquí te contamos cuales son los estrenos dentro de esta plataforma:

1 de diciembre

Si eres un fanático de los superhéroes, no te puede perder Spider-Man: Into the Spider-Verse. Para muchos, la mejor película animada de Spider-Man, conoce a las versiones de los distintos universos paralelos de Spider-Man. Phil Lord y Christopher Miller, las mentes creativas detrás de The Lego Movie y 21 Jump Street, aportan sus talentos únicos a una nueva visión de un Universo Spider-Man diferente, con un estilo visual innovador que es el primero de su tipo. "Spider-Man (TM): Into the Spider-Verse" presenta al adolescente de Brooklyn Miles Morales (Shameik Moore), y las posibilidades ilimitadas de Spider-Verse, donde más de uno puede usar la máscara.

Dos Hermanos

En Indochina, en la década de 1920, dos tigres son separados cuando eran cachorros y puestos en cautiverio, solamente para ser reunidos años después como enemigos, por un explorador que sin saberlo los hace posible que se encuentren, pero en circunstancias que los ponen en su contra. Después de haber vivido experiencias muy diferentes, Kumal y Sangha pondrán a prueba los lazos de su origen. La película cuenta con las actuaciones de Guy Pearce y un joven Freddie Highmore.

La Guzmán

Disfruta de esta miniserie sobre la vida de la estrella mexicana del pop con tintes de rock, Alejandra Guzmán.

El Misterio de la Felicidad

Santiago y Eugenio son más que amigos, son socios de negocios. Se entienden sin palabras y se cuidan el uno al otro y se necesitan. Un día Eugenio desaparece in dejar claves detrás de su desaparición. Santiago inmediatamente nota su ausencia, pero solamente se da cuenta cuando la esposa de Eugenio le asegura que se fue. Así es como Santiago y Laura comienzan un viaje juntos para encontrarlo y en el camino descubrirán cosas sobre ellos mismos.

La suerte en tus manos

Uriel, interpretado por Jorge Drexler, un jugador de póker que, durante un torneo en la ciudad de Rosario, decide buscar a un viejo amor después de que su matrimonio pierde la chispa.

3 de diciembre

Can You Keep a Secret?

En medio de lo que parece ser una tragedia aérea, Emma le cuenta todos sus secretos a un extraño en el avión. Al menos ella pensó que era un extraño, pero después conoce a Jack, el nuevo director de su compañía, quien ahora conoce todos los detalles vergonzosos de su vida. Esta película está basada en la novela bestseller del New York Times.

10 de diciembre

The Wedding Year

Una mujer de 27 años que tiene fobia total al compromiso pone a prueba su relación cuando ella y su nuevo novio asisten a 7 bodas en un año.

11 de diciembre

Llega Salvajes, una serie que te llevará a una historia llena de emociones.

Parte drama de supervivencia, parte pijamada distópica, SALVAJES trata sobre un grupo de chicas adolescentes con diferentes antecedentes que deben luchar por sobrevivir después de que un accidente aéreo las deja varadas en una isla desierta. Sin posibilidad de salir, entre peleas y revelaciones sobre los secretos que guardan y los traumas que todas han sobrellevado... algo parece indicar que estas chicas no terminaron en esta isla por accidente.

I'm Your Woman es un drama criminal ambientado en la década de 1970, en donde una mujer se ve obligada a huir después de que su esposo traiciona a sus socios, enviándola a ella y a su bebé en un viaje peligroso. Rachel Brosnahan regresa en un papel muy diferente al de Miriam Maisel.

El Mundo Fuera

El artista español Alejandro Sanz estrenará el documental El mundo fuera con una nueva perspectiva a los históricos acontecimientos vividos durante el año 2020, a causa de la pandemia de COVID-19.

15 de diciembre

Para los fanáticos de las historias de mundos y creaturas mágicas tenemos la segunda parte de "Fantastic Beasts" con más aventuras del magizoólogo Newt Scamander en Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald conocerás los secretos que hay detrás del mundo de la magia.

En un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald de criar magos de sangre pura para gobernar sobre todos los seres no mágicos, Albus Dumbledore recluta a su exalumno Newt Scamander, quien acepta ayudar, aunque no es consciente de los peligros que se avecinan. Se trazan líneas a medida que se ponen a prueba el amor verdadero y la lealtad, incluso entre los amigos y la familia, en un mundo mágico cada vez más dividido.

16 de diciembre

Vuelve a subirte al Rocinante, con la quinta temporada de The Expanse.

The Expanse está basada en los exitosos libros de James S.A. Corey. Sucede en el futuro en donde la humanidad ha colonizado el sistema solar y la gente de la Tierra, Marte y el Cinturón de Asteroides han sido una oposición entre ellos durante largo tiempo. Cuando la tripulación del Rocinante descubre tecnología ancestral extraterrestre, una conspiración emerge, una que llevará al sistema solar al borde de la guerra.

The Expanse es una aventura de acción y ciencia ficción que explora la profundidad de la humanidad en los límites del universo conocido. La serie está plantada en la ciencia y la ficción, mientras se mantiene como un análisis completo y a consciencia de algunos de los temas sociales más importantes de nuestros días.

17 de diciembre

Con una historia divertidamente misteriosa, llega La Pachanga.

En una fiesta familiar, nunca debes perderte de la buena música, diversión, amor, bebida e incluso de un asesinato. La familia Matayana hará una fiesta increíble en su casa para celebrar el cumpleaños de la jefa de la familia: la Sra. Matilde, sin embargo, se dan cuenta que la herencia de la casa está en juego.

The Poison Rose

Inspirada en las historias clásicas del género noir John Travolta interpreta a Carson Phillips, un ex jugador de futbol que se volvió investigador privado quien es contratado para investigar la falta de noticias de la acaudalada Barbara Poole, quien es una paciente de una institución mental en su pueblo de Galveston. Carson se adentrará en los misterios de su pueblo y descubrirá secretos oscuros al más puro estilo de los clásicos de misterio.

Cómo ser un Latin Lover

Después de que su esposa de 80 años de edad y extremadamente rica terminara su relación de 25 años, Máximo se queda sin dinero y por primera vez en su vida tendrá que arreglárselas por sí mismo. No le quedará de otra más que buscar refugio con su hermana y su sobrino de 10 años en su pequeño departamento y lejos de la vida de lujo. Para un casanova viejo, no será fácil, mientras busca nuevas oportunidades y comienza a entender el valor de la familia.

18 de diciembre

Conoce la historia de El Cid, una historia llena de aventuras y batallas que no podrás dejar de ver.

El Cid cuenta la historia del hombre tras la leyenda. Sumérgete junto a “Ruy” en un épico viaje, de niño a héroe de guerra y de escudero a Rey; mientras intenta encontrar su lugar dentro de la compleja monarquía que intenta controlarlo. A lo largo de la serie, recorrerás una de las épocas más fascinantes de la historia de España, explorando las diversas culturas que coexistieron en la región, incluyendo cristianos, árabes y judíos; y descubre cómo Ruy pudo ganarse la admiración y el respeto de todos ellos.

Home Office: Un especial de Mirreyes Vs. Godínez es una historia con la que muchos se podrán identificar, llena de momentos en los que no podrás parar de reír.

A todos los empleados de Zapaterías Kuri González les encantó la idea de hacer Home-Office …en marzo, pero después de varios meses de encierro, Mirreyes y Godínez están haciendo un esfuerzo constante por mantener la cordura (y la tinga en botes de yogurt). La pandemia agarró parejo con todos - y tanto Mirreyes como Godínez están teniendo que aprender a vivir en el encierro. Pero varios meses de “nueva normalidad” no han bastado para que deje de ser nueva ni se vuelva normalidad. Los empleados de Zapaterías Kuri González ya no aguantan más la cuarentena - y recuperar un cargamento de zapatos atorado en la aduana será más difícil que nunca cuando todo el equipo está al borde de un colapso nervioso.

The Grand Tour Presents: A Massive Hunt con más aventuras a todo motor.

Sigue a Jeremy, Richard y James, mientras se embarcan en aventuras por todo el mundo, conduciendo automóviles nuevos y emocionantes de fabricantes de todo el mundo. En este especial, el equipo viajará a través de Madagascar en autos modificados: un Bentley Continental GT V8, Ford Focus, RS y un Caterham 7.

21 de diciembre

A todos nos encantan las historias de superhéroes, donde la fuerza, la destreza y todos los super poderes se unen para terminar con el mal. Aquaman no es la excepción, llega para demostrar quién es el verdadero heredero de Atlantis. ¡No te la puedes perder!

Nacido en las costas del mundo de la superficie, Arthur Curry (Jason Momoa) descubre que solo es mitad humano, y que la otra mitad de su sangre es de ascendencia atlante, lo que lo convierte en el legítimo heredero del trono del reino submarino de Atlantis. Sin embargo, Arthur se entera de que Atlantis está siendo gobernada por su malvado medio hermano Orm (Patrick Wilson), que busca unir los siete reinos submarinos y librar la guerra en la superficie. Con la ayuda de Nuidis Vulko (Willem Dafoe) y la hermosa Mera (Amber Heard), Arthur debe descubrir todo el potencial de su verdadero destino y convertirse en Aquaman para salvar Atlantis y la superficie del malvado plan de Orm.

24 de diciembre

The Secrets We Keep

En Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, una mujer (Noomi Rapace), está reconstruyendo su vida en los suburbios con su esposo (Chris Messina), y secuestra a su vecino (Joel Kinnaman) buscando venganza por los atroces crímenes de guerra que cree que cometió contra ella. La película está dirigida por Yuval Adler, basada en un guion de Yuval Adler y Ryan Covington.

Pon a prueba lo que realmente dice el corazón con Sylvie's Love. Una historia que te demostrará lo que es el amor ante las distintas situaciones de la vida. Una mujer que trabaja en la tienda de discos de su papá en Harlem a finales de la década de 1950 conoce a un aspirante a saxofonista.