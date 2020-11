Disney Plus: ¿Cuándo llegan los NUEVOS EPISODIOS de “The Mandalorian”?

Disney+ llegó a Latinoamérica y con esto todo el contenido más esperado para ver por medio de streaming. De hecho el mismo día que se estrenó la plataforma en diferentes países del mundo, también llegó +The Mandalorian, una serie del universo de Star Wars que se ha ganado el respeto de la crítica y los fans.

Creada por Jon Favreau, la serie también es una de los responsables de construir el Universo Cinematográfico de Marvel y desde su estreno se convirtió no sólo en el producto estrella de la plataforma, sino también en uno de los productos de televisión más vistos del año pasado.

La primera temporada inició el 12 de noviembre de 2019 y terminó el 27 de diciembre del mismo año. Tuvo 8 episodios que se estrenaban semanalmente cada viernes y para la segunda temporada el formato de estreno será el mismo para poder disfrutar de las nuevas aventuras de Din Djarin al lado de The Child.

Disney prepara nuevas cosas del universo Star Wars

La segunda temporada se estrenó el pasado 30 de octubre y cuando Disney+ llegó a América Latina el pasado 17 de noviembre ya había 3 episodios estrenados. La buena noticia es que estos episodios ya estaban disponibles en la región desde el primer momento, por lo que podremos disfrutar de la serie al mismo tiempo.

Esta temporada también estará compuesta por ocho episodios y en la siguiente lista con fechas de estreno, no estará el título de cada uno de ellos para no darte spoilers.

Episodio 1 – 30 de octubre del 2020

Episodio 2 – 6 de noviembre del 2020

Episodio 3 – 13 de noviembre del 2020

Episodio 4 – 20 de noviembre del 2020

Episodio 5 – 27 de noviembre del 2020

Episodio 6 – 4 de diciembre del 2020

Episodio 7 – 11 de diciembre del 2020

Episodio 8 – 18 de diciembre del 2020

Sin embargo, en la serie animada Star Wars: The Clone Wars, esto parece algo diferente, pues a pesar de que la séptima y última temporada ya terminó, hasta ahora en nuestro territorio sólo está disponible el primer capítulo. Por otro lado, no sabemos si la serie se seguirá estrenando los viernes.

Además de The Mandalorian, Disney está preparando más contenido de Star Wars para fortalecer el catálogo del servicio, como la serie de Obi Wan Kenobi, con el retorno de Ewan McGreggor en el papel y enfocada en Cassian Andor, quien será interpretado por el actor mexicano Diego Luna o la otra serie llamada The Bad Batch, el escuadrón de soldados clon que apareció en la serie animada Star Wars: The Clone Wars.