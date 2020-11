Pokémon HOME: Todo sobre el evento en Pokémon GO para encontrar un Meltan Shiny

A finales de septiembre, Niantic anunció la integración de Pokémon GO con Pokémon HOME, un servicio en la nube con el que es posible trasladar Pokémon entre juegos compatibles, intercambiar Pokémon desde cualquier lugar y recibir regalos misteriosos.

Para disfrutar de este servicio, debes tener una cuenta de Nintendo para vincular ambas versiones de Pokémon HOME; es importante precisar que no es necesario contar con una membresía de Nintendo Switch para acceder a HOME.

Cuando se anunció la integración, Niantic dijo que habría eventos especiales y el primero ya es toda una realidad: Del 17 al 23 de noviembre habrá investigaciones especiales y tareas que nos darán como recompensas Pokémon y otros elementos. Toma nota:

Al activar una Caja Misteriosa durante el evento es posible que aparezca un Meltan Shiny (variocolor)

durante el evento es posible que aparezca un (variocolor) Sandshrew y Diglett de Alola, Zubat, Slowpoke, Magnemite, Ditto, Porygon, Hoothoot, Remoraid, Whismur, Lileep, Anorith, Cottonee y Foongus aparecerán con mayor frecuencia en estado salvaje

Estos Pokémon nacerán de Huevos de 5 km : Nidoran ♀, Nidoran ♂, Slowpoke, Omanyte, Kabuto, Lileep y Anorith; mientras que Vulpix de Alola, Slowpoke, Magnemite, Shinx, Timburr y Klink, aparecerán en las incursiones . En ambos casos, podrías encontrar un Slowpoke Shiny

: Nidoran ♀, Nidoran ♂, Slowpoke, Omanyte, Kabuto, Lileep y Anorith; mientras que Vulpix de Alola, Slowpoke, Magnemite, Shinx, Timburr y Klink, aparecerán en las . En ambos casos, podrías encontrar un Habrá una investigación cronometrada exclusiva durante el evento que dará como recompensas Mega Energía para Pidgeot, Pokébolas, Bayas, así como encuentros con Slowpoke y Gible

durante el evento que dará como recompensas Mega Energía para Pidgeot, Pokébolas, Bayas, así como encuentros con Slowpoke y Gible Las tareas de investigación de campo exclusivas del evento recompensarán los encuentros con Pokémon como Slowpoke y otros

del evento recompensarán los encuentros con Pokémon como Slowpoke y otros Del lunes 16 al martes 24 de noviembre, podrás desafiar a Cobalion, Terrakion y Virizion en incursiones de cinco estrellas

Durante el evento, Mega Pidgeot recibirá un aumento de PC

recibirá un aumento de PC Podrás vestir a tu avatar con nuevos accesorios: Estarán disponibles la chaqueta Melmetal, el chaleco Melmetal, los zapatos Melmetal y las gafas Grand Oak

Sobre Pokémon HOME

Hasta ahora, únicamente era compatible con juegos como Pokémon Espada, Pokémon Escudo, Pokémon: Let’s Go, Pikachu!, Pokémon: Let’s Go, Eevee! y el Banco Pokémon de Nintendo 3DS. A partir del 17 de noviembre, Pokémon GO se adhiere al servicio en la nube.

Hay dos versiones de Pokémon HOME: la básica y la premium. La primera no tiene costo y te da oportunidad de trasladar e intercambiar Pokémon entre los juegos compatibles.

En tanto, el plan premium de Pokémon HOME cuenta con tres tipos de suscripciones: mensual, trimestral y anual. Consulta aquí los precios vigentes.

