Hágase la injerencia gubernamental en los bueyes de mi compadre

La creación al vapor de la “nueva Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura” es una simulación para salir al paso y para que durante la Copa del Mundo que se realizó en Guadalajara se pudiera escuchar el Himno Nacional, los deportistas del país portaran el uniforme y la bandera de México.

Debemos comenzar por aclarar que no cumple con los requisitos para ser considerada una asociación deportiva nacional, tal como lo marca la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tan simple como que no cuenta con la estructura para recibir recursos públicos, y se trata de una asociación civil cuya creación no ha sido protocolizada ante un notario ni hay un trámite para dar fe de su existencia en el Registro Público del Comercio.

Pero esto no es lo más grave, sino que el director de la Conade, Rommel Pacheco, y otros de sus funcionarios orquestaron y metieron la mano, cuando eso está prohibido por los organismos internacionales del deporte que, como ya hemos dicho aquí, son entes privados que se auto regulan y no permiten injerencia gubernamental.

Bueno, pues las aberraciones arriba mencionadas ocurrieron frente a una representante de la Federación Internacional de Natación (World Aquatics) y, desde Suiza, su máximo líder, Husain Al Musallam, convalidó y aplaudió lo que pasó. La razón por la que los deportes acuáticos han estado entrampados desde 2022 es por el manejo tan sucio y falto de ética que tuvo el destituido expresidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov.

El señor Husain y los órganos directivos lo corrieron a patadas, entre otras irregularidades, por alterar los estatutos para reelegirse, por sus problemas de gobernanza. Tanto lucharon en la World Aquatics por combatir eso que ahora es de no creerse que hayan avalado la elección por dedazo de los integrantes del Consejo Directivo de la “nueva” federación.

Tanto repudió Husain al jurídico de la Conade, Ricardo Baéz, por todo el daño que contribuyó a hacerle a los deportes acuáticos en tiempos de Ana Guevara que ahora ya se le olvidó. ¿Con qué cara podría el Comité Olímpico Mexicano o el Comité Olímpico Internacional o cualquier federación reclamar la tan mentada injerencia gubernamental que ya quedó claro que es a capricho? La invocan a conveniencia.

El señor Husain estará este fin de semana en México; vino a cerrar negocios con la Conade, el COM y los gobiernos de los estados. Ya están planchados los acuerdos con Jalisco, y le están cerrando el ojo a Quintana Roo y al Estado de México. Quieren tratar directamente con las gobernadoras. También por eso urge la creación de las nuevas federaciones de cada una de las disciplinas acuáticas. Husain sabe que en México sobra el dinero para eventos. La caja registradora suena. El deporte, antes que gloria y esas cosas románticas, es un gran negocio.

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

@BEATRIZAPEREYRA

MAAZ