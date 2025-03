Presidenta, el pueblo te respalda

Claudia Sheinbaum alcanzó el 85% de aprobación esta semana, un logro impresionante que trasciende las preferencias políticas. Es difícil ignorar esta realidad, especialmente considerando que hace apenas unas semanas el porcentaje era del 80%. Recuerdo que platicaba con un colega sobre lo histórico que este nivel de aprobación representa, pero también del reto que implica mantenerlo.

El reciente envío de 29 capos criminales de México en respuesta a la solicitud de Estados Unidos es un hecho sin precedentes. Estas y otras acciones contundentes, que cabe mencionar, intentaron ser obstaculizadas por el poder judicial, han contribuido a que Claudia Sheinbaum continúe consolidando su posición.

Incluso ante la presión de Trump, sus propuestas firmes y su liderazgo han sido clave. A diferencia de Canadá, que ha optado por subir aranceles sin titubear, nuestra presidenta se ha mantenido con una posición firme y serena. Su decisión de no hablar sobre el tema hasta el domingo abre la puerta a muchas posibilidades en cuanto a nuestra relación con Estados Unidos.

Lamentable la minúscula y mezquina oposición, quienes como siempre, denotan su cortísima visión de nuestro país desde el ojo neoliberal reduccionista que tanto nos ha afectado. Piensan que la asamblea, informar y estar cerca del pueblo es ridículo, porque ellos nunca lo han hecho, porque no están cerca ni conocen a nuestra gente, porque nunca tendrán dirigentes como los que hemos tenido. No comprenden los actos democráticos que legitiman y vuelven a legitimar a nuestra presidenta.

Al informar de manera transparente y abrir espacios de diálogo, se fomenta la participación ciudadana, se construye confianza y se asegura que las decisiones políticas reflejen las necesidades y aspiraciones reales de la comunidad. Este acercamiento no solo humaniza la política, sino que también la convierte en una herramienta efectiva para el bien común, consolidando un sistema más justo y representativo.

Al sentirse ajenos a estos actos y celebrar las decisiones arancelarias, confirman y vuelven a confirmar lo que ya sabíamos, no son legítimos, no nos representan, el pueblo de México no cuenta con ellos. Pero mientras la ciudadanía participa, mientras nuestra presidenta propone unión y cuenta con el respaldo y reconocimiento de casi todo el país, reconocida como una referencia del progresismo y de la izquierda a nivel latinoamericano y a nivel mundial, la necia y obtusa oposición reniega a la unidad, celebra los aranceles del 25% como una suerte de triunfo y evidencia que cada vez se hunden en las pocas maderas que quedan en su barco.

Se rasgan las vestiduras diciendo que el gobierno de López Obrador tuvo una cultura de abrazos y no balazos, sin verdaderamente entender lo que esto significa, y omitiendo mencionar que en ese periodo se capturaron a más capos que fueron enviados a Estados Unidos que en el de Calderón y Peña juntos.

Es hora de que la oposición también construya, son servidores públicos, es su deber mientras ejerzan el cargo, que presenten propuestas, que su organización vaya más allá de la vociferación, porque de otra forma no veo cómo podrán continuar en el plano político del país.

Nos vemos este domingo a las 12 del día en el Zócalo para mostrarle a nuestra Presidenta que las y los ciudadanos la respaldamos, que estamos orgullosas y orgullosos de que nos represente con esa dignidad e inteligencia que la caracteriza. Y como dijo alguna vez, "tenemos nuestro himno nacional", y es hora de que lo recordemos y lo defendamos.

Por Susana Cueto

Colaboradora

@SusanaCueto7

EEZ