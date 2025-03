Zacatecas podría cambiar en 2027

Dicen en los pasillos de San Lázaro que Ricardo Monreal ya ni siquiera disimula su distancia con Morena y las reglas del partido. El coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados volvió a ponerse de pechito para que lo remuevan del cargo, ahora con la reforma antinepotismo y de reelección, que busca postergar su aplicación hasta 2030 en lugar de 2027, como proponía la iniciativa original. Aunque aún no hay una decisión final, la fractura en Morena ya es evidente.

Monreal asegura que impulsará la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que sea la que finalmente se apruebe; sin embargo hoy se presentarán las reservas del dictamen y el resultado de la votación es incierto por la división entre morenistas y aliados, pero independientemente de lo que pase este martes en San Lázaro, Ricardo Monreal tiene su propia agenda: garantizar que su hermano, Saúl Monreal, llegue a la gubernatura de Zacatecas o, al menos, consiga la candidatura bajo las siglas del PVEM.

Para ello, se ha convertido en el principal operador junto con Manuel Velasco. No obstante, saben que las cosas no pintan tan fácil. Aunque hay varios que ya levantaron la mano en Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada, ha sido mencionado como uno de los mejor posicionados para competir en 2027 y no tiene intención de dejarles el camino libre a los Monreal. Así que las cosas ya empiezan a ponerse color morado dentro del grupo parlamentario y del partido.

Y es que Morena ya cerró la puerta a los familiares directos que pretendan heredar el poder, lo que significa que los aspirantes que quieran darle la vuelta a la ley tendrán que buscar cobijo en otros partidos.

Un caso que no parece tener ese problema es el de San Luis Potosí. Ahí, la esposa del gobernador Ricardo Gallardo, Ruth Miriam González, se perfila sin mayores obstáculos para ser postulada por el propio mandatario. Sin embargo, los verdes están inquietos porque saben que, si van solos en la elección, Morena podría darles la sorpresa en un estado donde cada vez está más fuerte.

Otro que anda buscando cómo saltarse las nuevas reglas es Félix Salgado Macedonio. Si bien desde Palacio Nacional ya le dieron un jalón de orejas y él mismo ha dicho que “cerró el capítulo” de sus aspiraciones políticas, en Guerrero nadie le cree. Por ahora, no se mueve como legislador, sino como candidato en las sombras.

Y a pesar de que jura que no se saldrá de Morena, en el PVEM y el PT ya le tienen lista la alfombra, con el pretexto de que “el pueblo decide” y que eso, según él, no es nepotismo. Si el veto se mantiene y no logra colarse, su plan B es impulsar a Beatriz Mojica, una aliada de la familia Salgado.

Así que, para algunos la ley dice una cosa, pero en la política mexicana siguen jugando con sus propias reglas.

*

En corto.- Justo a unos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se estrenará el documental #Todas.Debanhi: Una historia de redes, producido por Diego Enrique Osorno. No sólo es la historia de Debanhi, la joven desaparecida en Monterrey, Nuevo León, también se habla de Yolanda Martínez y María Fernanda Contreras. En tres capítulos, se expone el actuar de las autoridades estatales.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

EEZ