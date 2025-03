Nadie quiere a Javier Corral

Javier Corral, está cosechando lo que ha sembrado durante toda su carrera política: traición y odio.

Desde su juventud solo tuvo un objetivo: ser gobernador de Chihuahua. Tras un par de intentos fallidos, lo logró y se convirtió en un tirano. Así lo describen sus examigos, excompañeros y también sus enemigos.

El episodio del jueves pasado en el aeropuerto de Chihuahua, donde salió corriendo -protegido por sus escoltas- tras ser encarado por su examigo y compadre, el empresario Eduardo Almeida Navarro, es el más reciente de varios.

En agosto de 2024, el empresario Enrique “Kike” Valles acusó a Corral de haberlo perseguido durante su gobierno. Te demostré Javier que todo lo que tú inventaste, a través de tus ministerios públicos y tu fiscal, con tus propios jueces, te demostré que yo era inocente, le dijo Valles en un video que publicó en redes sociales. Recordó que existen siete denuncias por tortura contra Javier Corral y le exigió que no huya y enfrente a la justicia. https://www.facebook.com/watch/?v=1753786951819517

El 20 de diciembre de 2023, en un restaurante de la ciudad de Chihuahua, don Raymundo Romero, de 74 años, encaró a Corral por haberlo mandado arrestar -sin motivo alguno- en su casa, frente a su familia, la Nochebuena de 2019. Nunca fue vinculado a proceso. Luego de ese incidente, Corral solicitó protección al Gobierno Federal.

El 23 de abril de 2024, en Sonora, Cristopher James Barousse, el antiguo líder de los jóvenes priistas en Chihuahua, también confrontó a Javier Corral cuando participaba en un foro anticorrupción, en Ciudad Obregón. Barousse fue encarcelado cuatro meses durante el gobierno de Corral.

Tú me perseguiste, me encarcelaste, me torturaste y salí absuelto, le gritó Barousse frente a todos. Corral solo balbuseaba tratando de responder.

Seguramente, no será el último reclamo por la persecución que emprendió Corral durante su gobierno. Actualmente, tiene órdenes de aprehensión pendientes en Chihuahua por malos manejos de recursos públicos durante su gestión y varias acusaciones por tortura.

Si se aprueba la reforma constitucional para retirar el fuero a gobernadores, senadores, diputados federales y locales, Javier Corral estará muy nervioso. No podrá esconderse ni siquiera en su tierra, donde lo repudian.

Lo que es la vida. El pasado fin de semana se publicó una fotografía del exgobernador César Duarte Jáquez en un concurrido restaurante de Chihuahua. Después de varios años en la cárcel, acusado de corrupción, hoy enfrenta su proceso en libertad. Pero Duarte nunca ha sido encarado públicamente por nadie. Puede salir y caminar tranquilamente en su estado. Javier Corral, no.

Se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de Alejandro Armenta, en Puebla. Hay grandes desafíos en seguridad y justicia. Aquí unos datos.

Firmó el Convenio de Coordinación y Colaboración en materia de seguridad con Tlaxcala, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Busca establecer estrategias conjuntas para la prevención del delito y el combate a la delincuencia organizada.

La Fiscalía General del Estado de Puebla recibe denuncias de cualquier delito en todas las Unidades de Investigación, independientemente de la especialidad o jurisdicción de su competencia.

Este año, Puebla tendrá 15 centros de seguridad integral. Contarán con seguridad, sanitarios y un albergue para que cualquier persona que transite en carretera pueda pernoctar.

