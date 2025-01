¿Qué se fumó Jenaro?

En el gobierno federal se da por hecho que las licitaciones de frecuencias por parte del IFT son un hecho consumado. Peor aún, Jenaro Villamil, en su paranoia se inventó una historia estrambótica, pero alineada a la narrativa de la 4T.

Carlos Salinas de Gortari y Jenaro Villamil

(Créditos: El Heraldo de México)

En el Canal Catorce que es operado por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) que dirige, “denunció” que atrás del supuesto albazo estaban Carlos Salinas de Gortari y Luis Videgaray.

Esa información falsa pudo ser verificada con sólo echarle un ojo al calendario del IFT, que da cuenta de que el proceso arranca el 27 de enero.

Luis Videgaray

(Créditos: El Heraldo de México)

Lo que sí pasó fue que, en el último pleno del año, el 18 de diciembre, el organismo ordenó a la Unidad de Espectro Radioeléctrico iniciar la licitación de 7 bandas a partir de ese calendario.

Nadie ha manifestado nada y nadie ha comprado bases porque éstas ni siquiera se han publicado. Eso lo debería saber José Merino, que se supone que es el experto y es el nuevo zar de las telecomunicaciones.

José Merino

(Créditos: El Heraldo de México)

Pero no: el titular de la flamante Agencia de Transformación Digital de México también le entró con singular alegría a atizarle más al fuego en la feria de descalificaciones.

Los torpedos de Villamil no se limitaron a Salinas y a Videgaray, sino que alcanzaron a Mónica Aspe y a AT&T, de la que es presidenta en México, porque aquél asegura que fueron los beneficiados del albazo.

Y es que en el gobierno federal, especialmente el famoso Pepe Merino, debe saber que no sólo no se entregaron frecuencias, sino que AT&T, al igual que toda la industria, se opone a ese proceso de licitación.

Mónica Aspe

(Créditos: El Heraldo de México)

AT&T dijo por escrito y lo dijo decenas de veces en foros que “no va a participar en esa licitación”. Ni Videgaray ni Salinas tienen interés, pero el que sí y sabe bien de la materia es Carlos Slim.

México es el único país que expulsa operadores de telecomunicaciones por los altos precios del espectro: por eso Telefónica Movistar devolvió al Estado sus bandas y por eso la licitación fracasará.

¿Qué se fumó Jenaro?

Carlos Lerma

(Créditos: El Heraldo de México)

Y YA QUE hablamos de Altán Redes, el proceso de búsqueda de un nuevo director que inició a finales del año pasado el Consejo de Administración que tiene como presidente a Anthony McCarthy, podría cancelarse. Sucede que en una de ésas y Carlos Lerma regresa al timón de ese operador. El funcionario se desligó porque fue llamado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a incorporarse en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2025. Lerma ya tenía un pie dentro de esa secretaría y se perfilaba a ser subsecretario de Ingresos, como parte de una reorganización que el mismo Ramírez de la O preparaba para quitarle al SAT la rectoría de la política impositiva. Sin embargo, la salida del funcionario, prevista para el próximo 28 de febrero, dio al traste con ese plan. De hecho nos dicen que Lerma no está congeniando ni con la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, ni con el subsecretario del ramo, Edgar Amador. Y menos con el aún titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

Ricardo Aldana

(Créditos: El Heraldo de México)

AHORA QUE RICARDO ALDANA fue ratificado para un nuevo periodo como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, una de sus primeras tareas será conseguir que Pemex le pague al gremio lo que le debe. Hablamos de la friolera de unos 2 mil 600 millones de pesos. El anterior director, Octavio Romero, ni a la misma agrupación le quiso pagar. Estamos hablando básicamente de servicios de transporte. Hay muchas secciones del sindicato que amenazan con parar labores si la nueva administración a cargo de Víctor Rodríguez Padilla no les liquida los adeudos. Por cierto que la deuda a proveedores rondaría ya los 700 mil millones de pesos. Los 400 mil millones que se reconocen oficialmente es lo facturado. Pero se habla ya de otros 300 mil millones de trabajos que ni siquiera están registrados.

Amaury Vergara

(Créditos: El Heraldo de México)

UNO DE LOS que no estuvieron de acuerdo con el proyecto de Juan Carlos Rodríguez de transparentar el negocio del futbol con la entrada del fondo neoyorquino Apollo Global Management, fue Amaury Vergara. La oposición del dueño de las Chivas del Guadalajara fue clave para que La Bomba renunciara en la última Asamblea de Dueños de la Liga MX del 13 de diciembre. Pues bien: no pierda de vista al empresario porque un juez de la CDMX acaba de admitir a trámite una nueva demanda contra el Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V., el vehículo con el cual el desaparecido Jorge Vergara se hizo del control del Rebaño Sagrado en 2002. Resulta que otros miembros de la extinta asociación civil Club Deportivo Guadalajara están impugnando, 22 años después, la dichosa asamblea con la que se dio paso a la transformación. Ya en 2010 hubo litigios que no prosperaron. Eran otros tiempos, Vergara Madrigal era un poderoso e influyente empresario. Hoy Amaury, como principal heredero por decisión de su padre, enfrenta el descontento de sus medios hermanos.

Eduardo Kuri

(Créditos: El Heraldo de México)

TOTALPLAY DIO A conocer ayer la oferta para un intercambio de deuda por hasta 870 millones de dólares. A pesar de que recientemente no han faltado especulaciones y versiones falsas sobre su situación, la empresa de Ricardo Salinas Pliego y que dirige Eduardo Kuri atraviesa una etapa de sólido crecimiento y con una clara visión de sostenibilidad de largo plazo. Por ello ofreció a los tenedores de las notas senior de 600 millones de dólares con vencimiento en 2028 y tasa de interés de 6.375%, un intercambio por nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2032 y una tasa de 11.125%. No es cosa menor el que esta acción está respaldada por firmas de prestigio internacional como Barclays y Jefferies, y que, además, cuente ya con la aceptación de más de 50% de sus tenedores, como Cerberus Capital Management, Aviva Investors Global Services y Amundi Asset Management, entre otros.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ