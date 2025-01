Dafnis Prieto: 3 sides of the coin

Para comenzar con brío el 2025, va mi primera recomendación que homenajea la esencia híbrida del jazz latino.

Acompañado por el cuarteto “Sí o sí”, integrado por Peter Apfelbaum en el saxofón, Martin Bejerano en el piano y Ricky Rodríguez en el bajo eléctrico, el baterista cubano estrenó su décimo álbum como líder bajo el sello Dafnison Music, del cual es creador.

A lo largo de 57 minutos, nueve temas, compuestos y arreglados por el propio Dafnis, nos adentran en pasajes significativos de su carrera, la cual incluye colaboraciones con figuras del jazz latino como Bebo Valdés, Michel Camilo, Eddie Palmieri, Paquito D’Rivera, Arturo O´Farrill, Papo Vázquez, entre muchos otros. Además de estas experiencias, el carácter heterogéneo en su escritura inclina al oyente hacia tesituras inspiradas en distintas corrientes del jazz. Así, en conjunto, entre cadencias afrocubanas, swing, interplay e improvisación en formato de solo, la reciente producción refleja los poco más de 25 años que lleva residiendo en los Estados Unidos, así como sus viajes por distintas partes del mundo.

El cuarteto se presentó el año pasado en la décima edición del Festival Internacional JazzUV, en México, con gran éxito. Su paso por el país dejó una huella indeleble; inspirando a nuevas generaciones ávidas por integrar en sus repertorios universos sonoros híbridos.

Entre la amplia discografía de Prieto se incluyen los títulos: “About the monks” (2004), “Taking the soul for a walk” (2008), “Triangles and circles” (2015), “Back to the sunset” (2018), “Transparency” (2020), “Cantar” (2022), por nombrar sólo algunos.

El nuevo disco lo encuentran en las principales plataformas de distribución digital. Para conocer diversos aspectos sobre la trayectoria de Dafnis, no olviden visitar: https://dafnisonmusic.com/

¡Hasta la próxima jazzofilos!

POR PABLO IVÁN ARGÜELLO

COLABORADOR

@antropologojazz

MAAZ