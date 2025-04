Fue la actriz más famosa de México, se alejó de las telenovelas por amor y así luce a 7 años de su última actuación

Hace varios años los seguidores de las telenovelas de Televisa tuvieron la oportunidad de disfrutar del incuestionable talento que derrochó una joven actriz en cada una de sus colaboraciones. Después de cuatro décadas como la protagonista de los melodramas del país, la famosa decidió poner una pausa en su carrera en los melodramas.

Desde muy temprana edad, hija de famosos, la joven demostró que lo suyo era actuar en la pantalla chica. Con el paso del tiempo se fue haciendo de un nombre en la industria hasta llegar a ser considerada como la más famosa de la televisión nacional. A pesar de ello, este 2025 cumple 7 años sin actuar en ninguna telenovela.

La actriz fue de las favoritas. Foto: Angélica Vale

¿Qué fue de la actriz Angélica Vale?

En 1975, siendo aún una bebé, Angélica Vale, hija del comediante, Raúl Vale y de la actriz, Angélica María, tuvo su primera aparición en la las telenovelas en la producción "El milagro de vivir". A partir de ese momento siguió figurando en las producciones de Televisa.

Los años siguientes Angélica Vale demostró que heredó lo mejor de sus famosos padres al protagonizar las telenovelas "Muñeca rota", "Ángeles sin paraíso", "Soñadoras", "Amigas y rivales" y "Las vías del amor". El punto más alto de su fama lo vivió en 2006 como protagonista de "La fea más bella", la adaptación mexicana de "Yo soy betty la fea".

Después de consagrarse como una de las actrices más reconocidas en el país, Angélica Vale tomó la decisión de irse del país para comenzar una nueva vida en Los Ángeles, California en Estados Unidos. Su última telenovela que protagonizó fue en 2018 en "Y mañana será otro día".

Así luce actualmente Angélica Vale

Tras triunfar en el mundo de la farándula, la protagonista de "La parodia" y "El privilegio de mandar", Angélica Vale informó que se iría de México para vivir en la ciudad de Los Ángeles. En distintas entrevistas detalló que tomó la decisión para estar cerca del trabajo de su esposo, Otto Padrón, además de que sus hijos estudian en aquel país.

A pesar de que desde 2018 no ha protagonizado ninguna telenovela, Angélica Vale sigue dentro de la industria del entretenimiento, pero ahora como presentadora de televisión. Algunos de los trabajos que ha realizado es como titular de "Juego de Voces", "El gran pastelero bake off México" y "Tú cara me suena".