Shohei Ohtani es punto y aparte

No es ninguna novedad que, desde que llegó a las Grandes Ligas en 2018, Shohei Ohtani ha cautivado enormemente a los simpatizantes del béisbol. Pero lo que está haciendo esta temporada es un escándalo, es historia pura. Esta es la segunda campaña en la que el japonés no aparece en la lomita debido a la cirugía de Tommy John; la primera fue en 2019, y la más reciente, en 2023. Sin embargo, ha aprovechado cada turno al bate como ninguno, y ni se diga en el manejo de bases.

Ohtani es un auténtico espectáculo en el diamante: el hombre lanza, batea, roba bases, se ríe, es respetuoso, la gente le aplaude en cada parque. Él es, literalmente, la definición pura del deporte. En seis años en la MLB, ha hecho cosas inimaginables. Una de ellas fue que, en 2021, se convirtió en el primer pelotero en participar en el Juego de Estrellas elegido como pitcher y bateador. Esta temporada es la excepción porque no puede lanzar, pero tener a un jugador que hace 10 strikeouts y dos home runs en un partido es una locura. Lo hizo el año pasado con los Angels, y constantemente lo repetía: ponchaba y se iba para la calle. Literalmente, él podía ganar el partido solo. Por algo ganó el premio al MVP de la Liga Americana en dos ocasiones: 2021 y 2023. En esta campaña, en cuanto a números generales, realmente pienso que Ohtani ha logrado el mejor performance que se le ha visto a un pelotero en la historia. A falta de cinco juegos de la temporada regular, "Sho Time"; tiene 53 cuadrangulares y 55 bases robadas. Es el único beisbolista en la historia en tener 50/50 y podría llegar a 55/55. Para que se den una idea, el jugador que más rápido había llegado a la marca de 40/40 fue Alfonso Soriano en 2006, con 147 partidos. Shohei lo hizo en 126, una diferencia de 21 juegos. Además, hace siete días, en el juego en el que consiguió el 50/50, se fue seis de seis en el partido contra los Marlins: 10 carreras impulsadas, 3 home runs y 2 bases robadas. Es la primera vez en la historia que un pelotero tiene estos números en un partido de Grandes Ligas. Va a ganar el MVP 2024 de Liga Nacional y será su tercero en los últimos cuatro años.

Por si fuera poco, es el Dodger con más cuadrangulares en una campaña, superando el récord que tenía Shawn Green en 2001 con 49 palos de vuelta entera. Este año será la primera vez que Shohei Ohtani jugará un partido de playoffs. Veremos

cómo se desenvuelve, pero tiene todo para comandar a la novena angelina al Clásico de Otoño. Una cosa sí está clara: Ohtani come en la misma mesa que Babe Ruth, como los dos mejores peloteros en la historia del béisbol. Aquí está el gran debate: ¿quién es el mejor?

El "Bambino" también era pitcher y bateaba; sin embargo, dejó de lanzar a los 24 años para enfocarse en la caja de bateo, y vaya que dejó huella. Llegó a 10 Series Mundiales y ganó 7. Nunca se creyó que pudiera haber uno igual, hasta que apareció Shohei.

Ohtani tiene seis años en la liga, lanza y batea. Puede que sus números no sean los más grandes, pero siguen siendo excepcionales, y por cómo está conformado este deporte, sin duda, es el más completo. Ruth fue pionero, pero, siendo fríos, Ohtani es el mejor de todos los tiempos. Ahora mismo es totalmente válida la discusión, porque el japonés aún no tiene un anillo de Serie Mundial, pero lo va a conseguir, créanme; es cuestión de tiempo. Y, una vez que lo haga, no habrá duda alguna. Shohei Ohtani es sinónimo de historia y de béisbol. Es reconocido por los más grandes atletas del mundo. Lo que hace a diario en cada parque de pelota es para enmarcar, es maravilloso. Literalmente, hace honor a su apodo: "Sho Time".

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH



PAL