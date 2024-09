Sheinbaum arropará a Brugada

› Es un hecho que el próximo 5 de octubre Claudia Sheinbaum, ya como Presidenta de la República, será la invitada especial a la rendición de protesta de Clara Brugada como jefa de Gobierno. El acto se realizará en el Congreso de la Ciudad de México, a las 9:00 horas, y también se prevé que asistan todos los gobernadores y las gobernadoras de la Cuarta Transformación, o al menos la mayoría. Tocará a la diputada morenista, Martha Ávila, tomar la protesta a Clara Brugada.

Quieren la fiesta en paz

› Los alcaldes electos del PAN, Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, y Luis Mendoza, de Benito Juárez, están en la mejor disposición de trabajar de manera coordinada con Clara Brugada, como jefa de Gobierno. Quieren llevar la fiesta en paz, pero también serán enérgicos, dicen, cuando se trate de buscar mejoras para sus demarcaciones.

Llegarán puros fundadores

› Está muy cantado que Luisa María Alcalde será electa presidenta de Morena, pero no se ha dicho que será la cabeza de una dirigencia integrada por jóvenes fundadores del partido. Nos adelantan que la Secretaría General sería para Carolina Rangel; dicen que hará buena dupla con Andrés López Beltrán, quien será secretario de Organización.

Más vale bueno por conocido

› Se perfila Mauricio Farah colaborador de Heraldo Media Group, como secretario general de la Cámara de Diputados. El pleno ya avaló su llegada, a propuesta del presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal. Es experto en Derechos Humanos y Farah, en la Legislatura pasada desempeñó el mismo cargo en el Senado, y antes en San Lázaro.

Inicia proceso para elección judicial

› El próximo lunes, el INE arranca con el proceso de la elección extraordinaria de 2025, en la que se elegirá el primer paquete de ministros y jueces del Poder Judicial. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, indicó que ese día se instala el Consejo General y se ordena la elaboración del calendario rumbo a la jornada del 1 de junio.

Le pagan quincena completa

› Al escapista senador de MC, Daniel Barreda, ni siquiera le descontarán el día que se ausentó, justo cuando se votó la reforma al Poder Judicial. En el Senado hubo solicitudes de su bancada para que no le pagarán lo de ese día, pero el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, se negó a aplicar dicho descuento.

Jueves negro para García Luna

› Mal día para el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en New York. Por un lado, la fiscalía pidió se le sentencie a cadena perpetua y multa no menor a 5 millones de dólares. Y por otro lado, los panistas en México lo desconocen. Como Ricardo Anaya, de quien dijo: “No me merece absolutamente nada de respeto”.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

PAL