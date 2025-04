Macario Martínez denuncia robo de identidad de un usuario de X

Macario Martínez se ha convertido en las últimas semanas en uno de los exponentes más importantes de música en México, la fuerza con la que tomó auge su proyecto lo han llevado a que miles de personas lo sigan en sus plataformas principales en redes sociales, por lo que hizo una denuncia pública para que sus seguidores no caigan en engaños.

A través de su cuenta oficial en Instagram en donde tiene más de 200 mil seguidores, Macario Martínez informó a todos sus fans que alguien se está haciendo pasar por él en la plataforma X, ya que encontró una cuenta con su nombre y en donde publican cosas relacionadas con su proyecto.

Aunque hasta el momento la cuenta falsa en X en donde se hacen pasar por él, no ha publicado nada “malo” o fuera de lugar respecto a la vida y carrera de Macario Martínez, el cantante mexicano optó por avisarle al público que si reciben algo relacionado de esa página él no está detrás.

“Hola, les comparto que no uso ni tengo cuenta de X, esta cuenta se hace pasar por mi (aunque no dice nada malo, les hago saber que no soy yo), un abrazo” es lo que externó Macario Martínez desde su cuenta en Instagram.