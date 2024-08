Putin ya está invitado

Empezaron a girar las invitaciones para la rendición de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Y uno de los primeros convocados es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de acuerdo con la agencia de noticias rusa TASS. “Putin recibió una invitación para la toma de posesión de la nueva presidenta de México, el 1 de octubre”, indica el reporte. La información, dice la agencia de noticias, fue proporcionada por personal de la embajada mexicana en Moscú.

Les pide concretar la utopía

La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se dio una vuelta, la tarde de ayer, por la casa de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien la recibió en sus oficinas. Antes, la sudamericana había visitado a la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada. A ambas les deseó hacer realidad la utopía de Simón Bolívar.

Arman foro contra pobreza

Foro para buscar soluciones al problema de la pobreza arrancará este viernes, a cargo de los diputados electos Alfonso Ramírez Cuéllar y Eruviel Ávila. Con sede en Toluca, Estado de México, este espacio, denominado Extrema pobreza y política social, pretende construir una estrategia integral a aplicarse en el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Descarta dialogar con INAI

Rechazó el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dialogar con el pleno del INAI, encabezado por Adrián Alcalá, que busca evitar la extinción del organismo. El legislador dijo que más bien corresponde a la nueva legislatura decidir sobre el asunto, además de que los comisionados “tuvieron mucho tiempo para reflexionar y no lo hicieron”.

Moreira repetiría cargo

Rubén Moreira se perfila para repetir como líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Nos dicen que el coahuilense ya amarró ese cargo para la Legislatura entrante, e incluso adelanta que votarán a favor de las iniciativas de la 4T relativas a pensiones del Bienestar, becas a jóvenes, salario mínimo, vivienda y ferrocarriles.

Rumores de paro judicial

Corrió fuerte la versión de que los más de 53 mil trabajadores de base del Poder Judicial estarían preparando una huelga, en rechazo a la reforma judicial del presidente López Obrador, justo el día en que se apruebe en la Cámara de Diputados. Hay quienes achacan la idea de ese paro a la presidenta de la Corte, Norma Piña.

Trapitos al sol

Hablando de la presidenta de la Corte, Norma Piña, resulta que el ex ministro Arturo Zaldívar le echó en cara que “sin mí, no hubiera sido ministra”. No sólo eso, sino que el próximo Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia reveló que eran “buenos amigos” y “yo la ayudé muchísimo, cosa que ya se le olvidó”. Así.

