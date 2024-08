Se vive el último Grand Slam del año

Esta semana comenzó el último Grand Slam del año, el mítico US Open. El major de superficie dura emociona a todos los tenistas por el mágico ambiente que hay en las gradas. Los mejores tenistas, celebridades y la belleza de los estadios generan un ambiente único en Flushing Meadows, Nueva York.



Los nombres de Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, María Sharapova y Steffi Graf son tenistas que han dejado su nombre grabado en la pared del Arthur Ashe Stadium. Es el estadio de tenis más grande del mundo, con capacidad para 23 mil 771 espectadores.



Para esta edición, en la rama varonil hay tres favoritos muy claros: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Jannik Sinner. No solo porque son los tres primeros en el ranking mundial, sino también porque están a un nivel muy superior al resto de los jugadores y se han repartido los mejores torneos del año. Sinner se coronó en el Australian Open, Alcaraz se proclamó en Roland Garros y Wimbledon, y Djokovic ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.



Apenas se está disputando la segunda ronda y ya hemos visto grandes sorpresas, como la eliminación de Holger Rune y Stefanos Tsitsipas en la primera ronda. El griego tiene muchos temas extra canchas que resolver, cómo encontrar un nuevo entrenador luego de despedir a su padre, Apostolos Tsitsipas.



Ya hay tenistas que están clasificados a la tercera ronda, como Alexander Zverev, Frances Tiafoe, Andrey Rublev, Ben Shelton y Novak Djokovic. Este último busca defender el título que ganó el año pasado y conseguir su quinto US Open y su Grand Slam número 25.



Hoy se termina de disputar la segunda ronda: Jannik Sinner se enfrenta a Alex Michelsen, Carlos Alcaraz se mide a Botic van de Zandschulp, y Daniil Medvedev ante Fabian Marozsan.



En la rama femenil, las claras candidatas son Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Coco Gauff. Swiatek es la mejor del circuito por diferencia; si ella mantiene su nivel, gana el torneo. Sabalenka ganó el primer Grand Slam de cancha dura del año en Australia y es la superficie que más domina, y Gauff simplemente es una de las candidatas porque es la vigente campeona del US Open. Aunque este año no ha estado en un buen nivel y le cuesta mucho enfocarse en los partidos.



Paula Badosa, Madison Keys, Aryna Sabalenka, Emma Navarro, Elina Svitolina y Coco Gauff son algunas de las tenistas que ya están en la tercera fase.



Hoy se termina de disputar la segunda fase: Karolina Pliskova ante Jasmine Paolini, Mirra Andreeva frente a Ashlyn Krueger y Elena Rybakina se mide a Jessika Ponchet.



Una gran sorpresa fue la eliminación de Barbora Krejcikova, recién campeona de Wimbledon, en la segunda ronda frente a Elena-Gabriela Ruse. Lo que ofrece esta disciplina y la competición es encantador; la gratitud que brinda no tiene nombre. Como espectador, solo tienes que sentarte y disfrutar cada partido, cada punto, cada gesto, porque así lo dictan los conocedores de este deporte.



El tenis tiene un aura preciosa; cada torneo es lindo, pero un Grand Slam lo hace aún más especial. Los tenistas dan ese extra, el aficionado lo comprende y sabe que hay escenarios diferentes, y el US Open es uno de ellos.

POR MARIANO TORRES

