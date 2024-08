Si hay una primera gran lección de todo lo ocurrido estos días es que sí: México es un gran favorecido por el desacoplamiento de la economía estadounidense de China. No obstante, las piedras en el camino que está poniendo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la solidez institucional que buscan los inversionistas extranjeros arrojará inevitablemente que el famoso nearshoring será… descafeinado.

Véase el enorme desencuentro del viernes entre el presidente López Obrador y los embajadores Graeme C. Clark, de Canadá, y Ken Salazar, de Estados Unidos, y la peculiar cifra histórica de Inversión Extranjera Directa hasta junio de este año, de 31 mil millones de dólares, que reportó la Secretaría de Economía. Sí, nos llega dinero, pero el gobierno mexicano ha elegido la confrontación reciente con nuestros socios, bajo el pretexto de que no deben entrometerse en asuntos internos como el que los jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular.

Debe insistirse en el engaño colosal de que toda la manufactura de China llegará a México por cercanía geográfica. En un estupendo artículo en The Banker llamado How will friendshoring impact global trade in 2024?, se argumenta que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que encabeza Rebeca Grynspan, está registrando cómo los países geopolíticamente cercanos entre sí están incrementando su comercio hasta un ritmo trimestral de 6 por ciento; mientras que los políticamente alejados lo disminuyen 4 por ciento; y los geopolíticamente muy distantes hasta 5 por ciento. En otras palabras: los países prefieren amigos (“friends”) para comerciar.

Por eso lo que podemos esperar, tras el desencuentro de AMLO con EUA y Canadá, es que esos dos países busquen aliados más afines para sus inversiones. Ya está ocurriendo. En Europa, por ejemplo, el ganón es Polonia, donde Marcin Miecznikowski, director de Trans East West, declaró recientemente a DW que ese país está al frente del proceso de nearshoring; mientras Vietnam está reportando que la IED que recibe crece a un ritmo de casi 8 por ciento este año. Hasta Marruecos está registrando cifras récord de llegada de inversiones nuevas.

¿Seguirá llegando IED a México en el sexenio de Claudia Sheinbaum? Sí, mucha. Pero las reformas constitucionales de AMLO pueden costarnos más de lo que imaginamos, generando algo más que expresiones de embajadores. Y ese riesgo de desencuentro comercial y de inversión, por pretextos soberanistas, aun nadie lo ha medido.

AMITI

El nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Tecnologías de Información es Pablo Gómez, CEO de Axity (firma integradora de tecnología), quien al asumir señaló que la información es el nuevo oro de la economía. Sofía Pérez Gasque se mantendrá dirigiendo la asociación.

POR: CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

EEZ