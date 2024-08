Kamala Harris, la abogada californiana de padres migrantes, es ya la candidata a la Presidencia de los Estados Unidos de América por el Partido Demócrata. Harris no es una política convencional, es mas bien una profesional del derecho que siempre tuvo claro adonde quería dirigir su carrera politica y la suerte, o el destino, la acompaño desde sus inicios. Ha estado en el lugar correcto, en el momento preciso.

Siendo la primera Vicepresidenta mujer en la historia de nuestro vecino pais del norte, rompió el techo de cristal y se convirtió en un emblema representativo de la diversidad, la raza, el genero y la igualdad.

Hija de una investigadora científica en cancer de mama, una hindú emigrada a los Estados Unidos, y de un profesor de economia nacido en Jamaica que llego a estudiar y se quedo para siempre. Siempre cerca de los libros y de la cultura del “California dreaming”, en un estado multicultural y pluriétnico que hoy representa la economía más fuerte de los Estados Unidos, solo ese estado representa el 13% del PIB nacional y si fuera un país, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), seria la 5ª. economía del mundo.

Ese California es el estado de donde es originaria Kamala, el estado de la migración mundial que supero a Nueva York. Kamala estudio en Howard University, el histórico colegio afroamericano en Washington D.C., donde han pasado las mentes y los liderazgos mas importantes de ese sector de la población. Después regresa a su natal California, ella nació en Oakland, para graduarse como abogada en Hastings Law School de la Universidad de California. Siempre estudiante brillante, acaso por la herencia familiar que siempre ha vivido en el ambiente académico.

En el 2003 fue electa fiscal de Distrito de San Francisco donde permaneció hasta 2010, su trampolín que le sirvió para cimentar su propia historia. Alternativas de penas en lugar de cárcel para ofensores no violentos; sistema penitenciario donde siempre enfatizó la rehabilitación sobre el castigo; reforma a la justicia especialmente en la labor de los fiscales y la policía; apoyo sin precedente a las víctimas de delitos; aplicación del derecho con soluciones comunitarias; y en otros temas protección de los derechos del consumidor; sanciones a empresas por contaminación ambiental; y derechos absolutos para la comunidad LGTBQ, son las políticas de aplicación de la ley que Kamala impulso desde ese cargo.

En 2010 da otro paso al ser electa Fiscal General en el Estado de California convirtiéndose en la primera mujer de ascendencia negra en tener ese puesto y la segunda mujer en lograrlo. Su camino ya tenía cimientos repitió la formula de San Francisco respecto a las políticas progresistas y pronto creció su reputación como una política de avanzada en un estado cada mas liberal.

En 2016 es electa Senadora por California, gana fama por sus cuestionamientos incisivos y claros en los famosos “hearings” de los Comités del Congreso de los Estados Unidos. Su expertise técnico como abogada le hizo ganar notoriedad en la reforma legislativa al healthcare, en cambio climático y en la reforma al sistema de justicia criminal. Donde nuevamente solo aplico lo que ya había empezado en California desde los inicios de su carrera.

En 2020, ante la sorpresa de muchos analistas, vuelve a hacer historia cuando es seleccionada por Joe Biden para ser candidata a la Vicepresidencia. En un momento donde California era crucial por ser el estado que mas aporta electores (55) para la elección presidencial bajo su sistema electoral. Relativamente nueva en Washington D.C., la capital politica y sede de los poderes de los Estados Unidos sorprendió a muchos con su nominación. Justo en el momento de mayor diversidad e inclusión después del liderazgo del Presidente Obama y de su esposa Michelle, los demócratas necesitaban a alguien de su perfil para arrebatarle la Presidencia a Donald Trump que intentaba reelegirse.

No solamente fue en reconocimiento a sus logros como funcionaria pública, sino que simboliza el cambio en política por romper los esquemas de las normas tradicionales. Si ya lo había hecho Obama y su legado quedó trunco al no continuarlo con el liderazgo de su esposa, Kamala se convirtió en lo que Michelle no quiso ser por decisión propia o posiblemente familiar. Ahí Harrys toma la estafeta y se volvió un símbolo que la ve como representante del progreso y la inclusión.

Nuevamente luchando contra el racismo y defendiendo minorías, como los Obama, no perdió el paso para publicitarse con las avanzadas causas de justicia e igualdad para todos. Al final del día, Kamala, guste o no, es la heredera del legado Obama.

Ahora en 2024, nuevamente la fortuna le sonrió. Destinada a ser nuevamente la formula de Joe Biden como Vicepresidenta, las circunstancias cambiaron para favorecerla en unos cuantos meses. La edad avanzada del Presidente Biden, sus continuos errores en debates y discursos públicos lo pusieron en una situación muy adversa que ya no pudo superar. Las voces pidiendo que se bajara de la contienda se multiplicaban pues su candidatura perdía fuerza todos los días, Trump tomaba una ventaja que parecería irremontable.

Después, el atentado que casi le quita la vida a Donald Trump terminó por enterrar las posibilidades reeleccionistas de Biden y pavimento el camino para que fuera sustituido por su Vicepresidenta.

No puedo escapar a la tentación de comparar a Kamala Harrys (1964) con Claudia Sheinbaum (1962). Casi contemporáneas por su edad ambas vienen de ambientes universitarios y sin duda fueron formadas en la izquierda. Hay quienes no saben, no entienden o no quieren aceptar que en la Universidades de Estados Unidos hay una pluralidad ideológica y doctrinal que no se encuentra en ninguna parte del mundo, posiblemente Reino Unido, donde hay mucha formación de izquierda, aun que no sea predominante existe de manera real. Llama la atención que ambas, Claudia y Kamala, estudiaron en la Universidad de California, la primera de Berkeley y la segunda de San Francisco.

Otro dato interesante es que ambas tienes raíces familiares de migrantes, son de clase media, de herencia multicultural y con una visión del mundo surgida de la academia por herencia de sus madres científicas. Sin duda su vida social y politica siempre tendrá una fuerte influencia universitaria, ahí adquirieron su cosmovisión.

Tanto Kamala como Claudia se convirtieron en figuras prominentes y políticas influyentes por sus perspectivas de justicia, igualdad y por su eficiencia en el servicio público. Ambas funcionarias disciplinadas, eficientes y con rumbo, sabían adonde querían llegar.

Por ultimo, ambas son herederas de dos legados históricos en sus respectivos países. Claudia de Andrés Manuel Lopez Obrador y Kamala de Obama y del respetado Biden. No quiero abusar buscando mas similitudes, pero no hay duda de que existen.

Kamala en poco tiempo ha logrado lo que hace unos meses parecía imposible. Ha alcanzado y en algunas encuestas ha superado a Donald Trump que ya se sentía ganador en la contienda presidencial norteamericana. Otro gran logro es que en poco tiempo logró superar el récord histórico de recaudación de fondos que tenia Barack Obama. Recordemos que en Estados Unidos no hay financiamiento publico sino prevalece el financiamiento privado a las campañas políticas, dicho financiamiento esta limitado a aportaciones de la propia ciudadania.

En politica hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, esa es la historia de Kamala Harris. Y si a eso se suma una carrera politica congruente y con resultados, como dirían los populares narradores de box, en la contienda presidencial norteamericana: hay tiro. Y en ese tiro, como paso en Mexico con #EsClaudia, en los Estados Unidos parece ser que #EsKamala.

POR HUGO ERIC FLORES

PRESIDENTE DEL PES MORELOS

@HUGOERICFLORES

MAAZ