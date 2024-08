Adiós Romero Oropeza en Pemex

EL QUE LLEVA el control de Pemex no es el Director General, es Hacienda. Hacienda hace y deshace con Pemex como se le antoja en función de cómo quiere que queden las finanzas públicas…

La Reforma Energética solo ha exhibido la grave situación productiva y financiera de Pemex y la Federación ha permitido que la paraestatal se degrade sin meter las manos…

Así se expresaba en 2016 Víctor Rodríguez Padilla, Profesor Titular del Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que según diversas fuentes, será director de Pemex.

VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA. (Créditos: El Heraldo de México)

En la recta final del sexenio de Enrique Peña, el investigador aseguraba que Pemex muere lentamente y al gobierno federal no le importa, pues ya están en la construcción de una industria energética privada.

En la Reforma Energética no ha habido resultados tangibles como la baja de precios, el aumento de la eficacia y productividad, nada que indique que realmente es una reforma benéfica para el país.

OCTAVIO ROMERO. (Créditos: El Heraldo de México)

La única forma en que la gasolina pueda bajar es que Hacienda renuncie al IEPS y es algo que no piensa hacer; así que si aumenta el costo internacional del barril de petróleo, repercute en aumento a los consumidores mexicanos…

Rodríguez Padilla ha escrito numerosas publicaciones sobre electricidad, petróleo y minería, algunas incluso con Claudia Sheinbaum, con quien coincidió en numerosas ocasiones en las mismas aulas.

Hoy se da por hecho, dentro y fuera de Pemex, que será el relevo de Octavio Romero Oropeza, quien, al parecer, ya claudicó en su intento por quedarse en la petrolera: ya empezó a despedirse de sus cercanos.

La conducción operativa de Pemex quedará en manos de Sheinbaum a través de su secretaria de Energía, Luz Elena González, quien tendría una fuerte ascendencia sobre el próximo director general.

LUZ ELENA GONZÁLEZ.(Créditos: El Heraldo de México)

El financiero de Pemex correría por cuenta, ahora sí, por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien, nos dicen, ya habría seleccionado al próximo Director Corporativo de Finanzas.

No lo dé por hecho aún, pero se afirma que el relevo de Carlos Cortez sería el actual Titular de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, Fernando Baca.

FERNANDO BACA. (Créditos: El Heraldo de México)

Fue director de Enlace Legislativo de la Auditoría Superior de la Federación, director de Enlace y de Cobranza de la Secretaría de Finanzas de la CDMX y director de Quejas, Denuncias y Situación Patrimonial en la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del DF.

Su perfil, definitivamente, no encaja para los retos que Pemex necesita en materia de reestructuración de su deuda e interlocución con la comunidad internacional inversora.

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O.(Créditos: El Heraldo de México)

PARECE QUE NELSON Vargas perdió la memoria y ahora se lanza a criticar los conflictos entre los dos organismos más importantes del deporte en nuestro país: el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el primero, una organización no gubernamental que opera como la representación del Comité Olímpico Internacional en nuestro país, mientras que el segundo es el organismo gubernamental del deporte, que por cierto navega en los peores tiempos desde que se formó y teniendo como dirigente Ana Gabriela Guevara. Vargas airadamente critica las irremediables diferencias generadas por la impresentable gestión en la Conade, que ha sido un desastre, a lo que con firmeza el COM ha respondido ante las soberbias y desatinadas decisiones, situación que ha generado un conflicto, pues no se puede transigir con la soberbia y el despotismo con el que opera la señora que se unta toneladas de tiranía y cinismo. Nelson quizás olvida que a su paso en tiempos del Presidente Vicente Fox al frente de la Conade, se dedicó a abrir frentes y conflictos sin recato ni medida. El poder lo cegó y sencillamente, por sus pantalones, así como ahora dice su sucesora Guevara, porque la da “su chingada gana”, se hizo de una y mil peleas con casi todos los organismo del deporte mexicano, provocando un notable retroceso. Bien haría Vargas en quedarse callado: no debiera perder la oportunidad de cerrar la boca, pues hay que recordar, además, los conflictos que tuvo en el manejo de los recursos de la Conade, donde favoreció a sus intereses.

NELSON VARGAS. (Créditos: El Heraldo de México)

LA EMPRESA DE Corea del Sur, Robert Chicken, ha desembarcado en México trayendo una de las tecnologías más innovadoras y disruptivas en la industria culinaria. Se trata de la preparación de pollos fritos realizados completamente por robots, lo que establece un nuevo estándar en la calidad y eficiencia en la preparación de alimentos en México. Esta modalidad tiene dos grandes beneficiarios: los clientes y, sobre todo, los empleados. El robot, desarrollado por Robo Arete del mismo país, fue diseñado para operar en un ambiente de restaurante garantizando una coacción precisa y uniforme procesando hasta 36 pollos enteros por hora con una perfección en sabor y textura. Además su tecnología reduce la exposición de los empleados al humo del aceite mejorando la calidad del ambiente. La compañía, que dirige aquí Marisol Ryu, trae un ambicioso plan de franquiciar el concepto en México y Latinoamérica. Su primera sucursal la abrió en la CDMX, en la calle de Liverpool.

MARISOL RYU. (Créditos: El Heraldo de México)

EN EL PODER Judicial Federal aseguran que, en efecto, sí ha habido en la Suprema Corte un bloque anti 4T, en el que participan los ministros que llegaron a sus cargos propuestos por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, como Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Láynez, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo. No puede pertenecer a ese bloque una ministra como Margarita Ríos Farjat, quien colaboró en la campaña de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Como Ríos Farjat también realizaron activismo al lado del tabasqueño Loretta Ortiz y Lenia Batres. Los otros dos ministros propuestos por el Presidente, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel, no se involucraron ni en el partido ni en el gobierno de izquierda.

MARGARITA RÍOS FARJAT. (Créditos: El Heraldo de México)

PUES NADA, QUE la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, que lleva Hilda Salazar Gil, inició un procedimiento de inspección de operaciones sobre la adjudicación y cumplimiento de los servicios de contratación a favor de la empresa Amazing Trade de México por el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2024. La auditoría inclusive se ejecutará también en los meses de agosto y septiembre. Recién le informamos que este proveedor, de los hermanos José Luis y José Antonio Colorado Mendiola.

HILDA SALAZAR. (Créditos: El Heraldo de México)

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL