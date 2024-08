Lo más evidente es lo más difícil de ver, nos hizo recordar el Dr. Rolando Fuentes, profesor investigador del EGADE Business School del Tec de Monterrey, citando a la revista The Economist, quien al abordar la denominada era solar, señala que el crecimiento exponencial de la energía solar transformará al mundo.

Bajo esta perspectiva, el Dr. Rolando expuso ante el pleno de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el artículo publicado en The Oxford Institute For Energy Studies: Prices versus Quantities: Re-thinking Electricity Subsidies in the context of Nearshoring in Mexico (Repensando los Subsidios Eléctricos en el Contexto del Nearshoring en México), en colaboración con Roberto Durán y Miguel A. Montoya.

El citado artículo, explora un enfoque alternativo sobre una reestructuración de los subsidios en el sector eléctrico, pasando a subvencionar cantidades de electricidad en lugar de precios, ya que esta opción ahora es viable debido a las innovaciones en el sector eléctrico, en particular las tecnologías fotovoltaicas y para más precisión la generación distribuida.

Esto permitiría a los gobiernos, a través de una reasignación completa del presupuesto de subsidios de precios a la adquisición de paneles solares, para ayudar a satisfacer las necesidades básicas y enfrentar de alguna manera la demanda creciente por fenómenos de las cadenas de suministro como el Nearshoring.

La propuesta tienes varios objetivos, entre los que destaca la reducción de la demanda del sector doméstico, liberando energía adicional para uso industrial, permitiendo atraer inversiones adicionales que busquen reubicarse con prontitud en el territorio nacional.

En este sentido, una política de esta naturaleza ayudaría a las empresas a lograr los objetivos medioambientales, sociales y gobernanza (ESG) que exigen las cadenas de suministro globales; mientras tanto, se ganaría tiempo para desarrollar capacidad del sistema eléctrico nacional, como en transmisión, distribución y margen de reserva, que requiere obras de infraestructura de gran envergadura y con grandes inversiones, además de varios años en su construcción.

El citado estudio calcula que a partir de los 81.6 mil millones de subsidios anuales destinados al consumo de electricidad durante los últimos cinco años, lo cual representa aproximadamente el 0.34 del PIB en 2022; reasignándolos se podrían adquirir sobre 4.4 y 6.8 millones de paneles solares, contribuyendo a una adición anual de generación de entre 2.207 MW y 3.404 MW.

Tomando en cuenta que se tiene un déficit de capacidad actual de 21,607 MW en generación; y la Secretaría de Energía prevé la necesidad de un aumento de capacidad de 40.135 MW entre 2023 y 2033, lo que significa que se requiere 61.742 MW durante la próxima década para satisfacer la demanda; el multicitado estudio plantea que durante una década a través de esta reasignación se podría satisfacer el 36 y 55 por ciento de las necesidades totales, haciendo frente a la brecha actual como a la demanda futura.

POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

DIPUTADO FEDERAL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA

DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

