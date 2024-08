Harris-Walz y el cambio de juego en EU

Las encuestas recientes muestran el avance del binomio demócrata, superando a Donald Trump-JDVance, tanto en lo general como en varios estados “bisagra” decisivos en la elección.

El retiro de Biden provocó entusiasmo de las bases demócratas, en especial entre las mujeres, los afroamericanos, los latinos y los jóvenes. La selección del gobernador de Minnesota, Tim Walz, como candidato a la vicepresidencia incrementó esa tendencia.

Conocí al gobernador Walz durante una visita de trabajo, organizada por el consulado, a la capital de su estado, Saint Paul-Minneapolis, en octubre de 2019, para promover la ratificación del TMEC. Me entrevisté con los alcaldes, medios de comunicación, empresarios, en particular la empresa 3M, de Minnesota, con importantes inversiones en México, en particular en San Luis Potosí y la comunidad mexicana.

La mejor reunión fue con el gobernador en su residencia, donde tuvo la gentileza de invitar a los estudiantes mexicanos en Saint Paul-Minneapolis. Walz fue profesor de geografía en la preparatoria. Tiene empatía con los jóvenes y esa noche lo demostró. Es amable, rápido de mente y muy simpático. Seguramente atraerá votos en el Medio Oeste americano.

Un tema que los cónsules y embajadores de México en EU siempre apoyamos es el otorgamiento de licencias de conducir a los migrantes, independientemente de su condición migratoria. La licencia no es sólo un documento de identidad, sino que coadyuva en la disminución de casos de deportación.

Si un indocumentado es detenido manejando sin licencia, su situación es más vulnerable que con ella. El gobernador Walz apoyó el otorgamiento de licencias a los indocumentados. Los republicanos lo critican por ello injustamente.

Esta “luna de miel” de la dupla demócrata podría no ser duradera. Kamala Harris tendrá que definir sus propuestas de gobierno, más allá de una visión optimista del futuro de EU en contraste con el negativismo de Trump. No ha dado entrevistas a la prensa y lo tendrá que hacer. No ha delineado sus principales líneas económicas, área en la que los demócratas están en desventaja frente a Trump y los republicanos.

En Arizona indicó que promoverá la legislación en materia fronteriza que Trump rechazó, pero éste ha dicho que como “zar de la frontera” Harris fracasó. Nunca fue “zar de la frontera”, Biden le encargó atacar las causas de la migración en Centroamérica y México. No fue exitosa, porque es un proyecto de largo plazo, además de que los flujos migratorios cambiaron radicalmente.

En materia de combate al crimen organizado, la entrega o captura de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, le cayó como anillo al dedo, para demostrar que EU podrá juzgar a los jefes del crimen organizado, sin necesidad de enviar drones o militares a México.

Si Biden avanza en las negociaciones en Medio Oriente, Rusia y Ucrania y en la situación en Venezuela, Harris y Walz tendrán un camino más fácil hacia el triunfo en noviembre.

