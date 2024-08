El curioso índice sintético en México

Existen innumerables estudios que sirven para observar el lugar que ocupa un país dentro del mundo, pero uno de los más interesantes es el denominado índice sintético. Elaborado por el Real Instituto Elcano, ordena, cuantifica y agrega la proyección exterior y el posicionamiento internacional de los países. Su finalidad es mostrar la situación actual y la evolución histórica de la presencia exterior de países y regiones, en el ámbito global. https://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/compareCountryPage?compare=484&with=192&year=2023

Se divide en tres dimensiones: económica, militar y blanda, cada una con los siguientes indicadores mide lo siguiente:

La presencia económica a través de las exportaciones de energía, bienes primarios, manufacturas y servicios, así como de las inversiones directas en el exterior.

La presencia militar se cuantifica con las tropas desplegadas en el extranjero y con el equipamiento militar.

La presencia blanda se mide a través de las migraciones; el turismo; el rendimiento deportivo en competiciones internacionales; la proyección cultural; la informativa; las patentes internacionales y los ingresos recibidos por el uso de la propiedad intelectual; los artículos publicados en revistas científicas; el número de estudiantes extranjeros; y la inversión en ayuda al desarrollo.

México figura en el lugar 23, dentro del total de 157 países que aparecen. A primera vista eso parece ser una cuestión sumamente positiva, hasta que se analizan de cerca los datos que arrojan dicho estudio en comparación con nuestros dos socios comerciales del T- MEC. De dicho estudio se aprecia que el rubro más relevante de nuestro país es el de manufactura; mientras que el de Estados Unidos y Canadá es el de inversiones. Lo cual no es nada que no supiéramos, pero, y aquí esta el quid del asunto. La manufactura, siempre dependerá de la inversión, pues regularmente, sólo se plantea como necesidad de mano de obra que no requiere de una especialización a nivel licenciatura, sino simplemente un conocimiento de repetición y de capacitación cada vez que se automatizan los sistemas y eso va de la mano con el deterioro del ingreso por familia. Si lo percibimos de esa forma, quizá nuestro lugar de relevancia en el mundo vaya descendiendo en la escala del índice sintético referida, pues nuestra mayor variable es en el área manufacturera, y por supuesto, ese lugar irá descendiendo en la medida en que la automatización cubra millones de puestos que no sean necesarios. La inversión por otro lado, es el resultado de una serie de factores como altos estándares educativos, sociales, culturales y de destreza en el pensamiento que regularmente crean nuevas formas de trabajo y con ello de la estabilidad económica de los países, en la medida en que cualquier inversión se realice por medio de empresas, que provean trabajos de calidad y especialidad para generar recursos inmateriales como la creación de software o bien, la de elementos físicos traducidos en objetos que den soluciones a necesidades del mercado, crecerá el desarrollo del país, pero si ésta se trata únicamente de capitales, como los que abundan por nuestro sistema de altas tasas de interés dichas inversiones, sólo sirven para incrementar una riqueza exterior.

Esto se puede comprender de la siguiente forma: No importa el número de inversionistas y de capitales que existan en México, si éstos se concentran en la generación de dinero, ya que dichas inversiones crean un espejismo de bonanza subiendo el Producto Interno Bruto, que sólo representa el valor monetario del conjunto de bienes y servicios de un país. Dividido entre los habitantes de ese país, lo cual es una mentira, pues los hogares mexicanos cada vez son mas pobres de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, publicada el 26 de julio de 2023

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2022/doc/enigh2022_ns_presentacion_resultados.pdf, de la que se desprende que los integrantes familiares, económicamente activos, han decrecido en -1.4%, lo que implica una contracción económica dentro de cada hogar mexicano. Naturalmente ello se debe a que durante años se aplicó una política consciente de atraer inversiones externas y ahora, existe un gran número de multinacionales en proporción al tamaño real de la economía, lo que hace que haya una gran diferencia entre el sector de las multinacionales y la verdadera economía local que no generan el empleo nacional.

¿Si el porcentaje del PIB de México es tan alto, porque no tengo, ni para el auto?

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL