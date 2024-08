Agua en México

Este año vi dos paisajes impactantes. El lago de Cuitzeo, el segundo más grande de México seco, y la laguna de Valle de Bravo sin su belleza habitual por la escasez del agua.

Aunque en las noticias se reporta sobre la crisis hídrica, enfrentarse a esta realidad de cerca es desolador. Recuerdo los días en que el lago de Cuitzeo parecía interminable y los atardeceres en Valle de Bravo eran espectaculares.

Esta escasez de agua no solo afecta nuestro estado de ánimo, sino también la economía. Por ejemplo, en los poblados de Michoacán alrededor del lago Cuitzeo, la pesca era una actividad económica clave. En Valle de Bravo, las actividades acuáticas eran el principal atractivo turístico, pero la falta de agua ha reducido el turismo en un 50 por ciento.

El agua es un recurso natural fundamental para el desarrollo económico de los países. Según el Banco Mundial, se estima que para 2050, el crecimiento económico en algunas regiones podría reducirse hasta en un 6 por ciento debido a pérdidas relacionadas con el agua en áreas como la agricultura, la salud, los ingresos y el bienestar general.

En 2023, IMCO publicó una información importante en la que se indica que el sector agropecuario tiene el 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería, y el 15% de las concesiones se destinan al abastecimiento público.

De acuerdo con Gabriel Muñoz, Director Nacional de Soluciones Hídricas del Patronato Internacional del Agua AC, en el sector agropecuario no se regula el uso de agua y se tiende a desperdiciar. En cuanto al abastecimiento público, la falta de una infraestructura adecuada propicia el desperdicio, asegura que en la CDMX todavía hay tuberías que datan de la época del porfiriato.

El Patronato Internacional del Agua AC, una organización civil sin fines de lucro, busca soluciones para conservar el agua mediante alianzas con empresas mexicanas, científicos y asociaciones civiles, utilizando tecnología para abordar la gestión inadecuada de este recurso natural.

Una de estas tecnologías son los biodigestores, que utilizan agua para tratar residuos orgánicos. En este proceso, se produce biogás, que puede usarse como fuente de energía, y se genera un líquido rico en nutrientes, que se puede utilizar para el riego de cultivos.

Ante la situación actual del agua, personas y organizaciones como el Patronato Internacional del Agua AC creen que aún estamos a tiempo de evitar una catástrofe hídrica. Sin embargo, es importante tomar conciencia y entender que el problema es real.

Aunque las lluvias de este año han proporcionado un respiro, llenando el lago de Cuitzeo hasta un 33 por ciento de su capacidad y el sistema Cutzamala al 29 por ciento, no significa que estemos a salvo. Es posible que nunca volvamos a ver nuestros lagos como antes, ya que la demanda de agua sigue en aumento, conforme incrementa la población.

El llamado constante es seguir educándonos para poner en práctica acciones individuales y colectivas que en conjunto con el desarrollo de nuevas tecnologías pueden contribuir a la conservación del agua.

Así que aunque pienses que tus acciones individuales no son de gran impacto, no las dejes de hacerlas. La humanidad a lo largo de la historia ha demostrado que no existen los imposibles, llegó a la luna, ha erradicado enfermedades y recientemente creó la inteligencia artificial, es cuestión de poner interés y tener el enfoque en cuidar la naturaleza.

POR DULCE GALINDO VILLA

