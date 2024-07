Lo que se veía y lo que ahora es

Andamos con el jolgorio de que viene el juego de Estrellas (ASG) en la casa de los campeones Rangers de Texas y pareciera el único tema, aunque…

De repente se tienen algunas declaraciones como para tomar muy en cuenta y sobre todo si vienen de un manejador quien ha vivido literal toda una vida en el beisbol, con un campeonato de Serie Mundial incluido.

Pasando por algunos x-tuits, leíamos también las anécdotas de un lanzador australiano en las Ligas Menores donde es toda una vida de sacrificios, bueno, pues Joe Maddon abrevó desde ese conocimiento desde épocas mucho más aciagas en variados aspectos, así que nadie podría regatear el conocimiento y vivencias de un manejador ahora en pausa después de una participación en el banquillo durante ¡19 temporadas!

Y bien parece como si se pudiese armar una compilación de declaraciones interesantes por parte de ese manager a quien la verdad también podemos decirle “personaje” pues sus ideas fueron y hasta son discutidas como parte de unas ganas de refrescar algunos puntos del juego.

Por supuesto habrá discusiones de si el origen del “shuffle” (la ¿tristemente? famosa formación defensiva) fue enteramente idea de él o si la vio en algún lado y la adaptó, vaya, ahí no es cosa de derechos de autor sino simplemente la efectividad de implementarla en un beisbol tan competitivo.

Miren ustedes que lograr ese campeonato con los Cachorros de Chicago en 2016 no solo fue llegar con esa “presión” de haber roto la barrera de las 100 victorias (103) sino también la enorme presión de acabar con la “maldición de la cabra” y prevalecer sobre unos muy peleadores (todavía entonces) Indios de Cleveland, quienes también arrastraban -y hoy todavía así siguen- con su falta de banderín de Serie Mundial.

No solo es el temple para esas victorias estruendosas, es saber llegar con algo de picardía, con orden y con eso que llaman mística, todo un equilibrio donde tienes que enderezar la mentalidad y los “recursos” disponibles desde el vestidor.

Maddon ha venido a la carga con temas interesantes como la nueva ubicación que deberían tener los Rayos de Tampa (equipo al cual dirigió durante ocho temporadas 2006-2014), sobre el tema de si los ampáyers deberían tener un audífono para las llamadas dudosas -sobre todo en bolas y strikes- y variados temas más durante sus nutridas participaciones mediáticas.

Incluso tiene un libro con un respetadísimo periodista del beisbol como Tom Verducci, el cual se llama “The Book of Joe” con temas por demás interesantes con algo así como “tratando de no ‘apestar’ en el beisbol y en la vida.

Ya había mencionado Maddon algo relativo a menor identidad de equipo en el beisbol actual y más de individualización, cuando pasa a mencionar el tema de los miembros del staff de los equipos quienes con una computadora toman decisiones, para pasar así a prescindir de algunas mentes brillantes o por su edad o por no manejar eso que llaman “sabermetría”.

¿Se está volviendo el baseball un juego-software? De repente uno piensa en librazos como Go Pro Baseball Wise o Prophet of the Sandlots: Journeys with a Major League Scout y pues sí, parece que eso del big show es la uni-mente maestra detrás…

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

COLABORADOR

EEZ