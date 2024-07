Una farsa más en el futbol mexicano

Quien esperara el anuncio de verdaderos cambios en el futbol mexicano después de la Asamblea de Propietarios del pasado miércoles 3 de julio, realmente es un ser inocente, fuera de maldad y que no tiene nada que hacer en el futbol; sobre todo si se trata de un reportero, analista o periodista que futbol de nuestro país.

Y es que si los dueños estuvieran en la cancha serían como Uriel Antuna: eludiendo responsabilidades y mandando el balón a donde sea, cuando con un poco más de dedicación y trabajo, podrían mandarse pases de gol para un verdadero desarrollo de este deporte más allá de la protección de sus intereses.

Claro que es válido que aquellos que ponen su dinero, que le pagan a los futbolistas y arriesgan el patrimonio de sus familias, hagan todo lo posible para evitar tener pérdidas o tener las menos posibles. Eso no está en duda ni en discusión.

Pero tampoco se ve que quieran, a partir de buenos modelos de negocio realmente potenciar su producto, cuidarlo y potenciarlo, con lo que podrían ganar más dinero, aunque para ello se necesitan horas y horas de buen trabajo y de rodearse de la gente indicada lo que no muchas veces sucede con estos hombres, que adoran a mandos medios que hacen todo lo contrario.

El futbol mexicano de Primera División seguirá sin ascenso ni descenso. La Liga MX podría llegar a 22 equipos, pero no porque algún club se lo gane de manera deportiva como sería en un escenario ideal.

La gran idea es aumentar equipos vendiendo franquicias, que junto a la intención de ponerle fin a la multipropiedad hace que regresen las preguntas de siempre: ¿Quién se va a animar a invertir en un futbol lleno de errores, de injusticias deportivas y de falta de trabajo en equipo?

Por eso es que hay multipropiedad, porque hay pocos empresarios o millonarios, que quieren arriesgarse a entrar a un selecto club que pocas veces recibe a un nuevo elemento sin hacer preguntas y tenerlo constantemente en cuestionamiento.

Ahora resulta que aquellos que tienen más de un equipo comenzarán a planear la venta de uno de ellos. ¿A quién? Y es que no es un club el que tendrá que venderse, sino que son cuatro, más los otros cuatro que se supone quieren aumentar de manera gradual para llegar a 22 equipos en la Liga MX.

Ocho compradores, ocho empresarios o familias adineradas que estén interesadas en entrar al futbol por la razón que sea, pero con la obligación de estar a la altura de quienes pueden ser sus socios y cumplir con una serie de requisitos.

Escuchamos términos como pirámide de futbol y muchos otros que son buenos para los guiñotes de los videos que ahora producen tan bien en la casa productora con las iniciales FMF. Porque en eso se ha convertido la Federación Mexicana de Futbol, en una muy buena productora de contenido digital y multimedia.

En fin, allá ellos y sus decisiones. Al final es su dinero, sus equipos, sus jugadores, su futbol… ¿Es de interés público? Por su puesto, pero no deja de ser un club privado (y Asociación Civil) que se maneja y cambia las reglas como quiere y como les conviene, aunque por ello corran el peligro de perder y perder clientes, lo que parecen no ver o realmente no les preocupa.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ