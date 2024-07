Una marca única

SevenFriday para todos los involucrados, incluidos los clientes y la comunidad en general, es un estilo de vida. Una casi “antimarca” que no tiene que trabajar para identificar sus valores fundamentales ni hacer una lluvia de ideas para descubrir cuál es su ADN.

Después de haber trabajado en la industria relojera y con la red para ayudar a hacer despegar su idea, Dan Niederer, junto con el cofundador y diseñador Arnaud Duval, comenzaron a trabajar en la creación de SevenFriday: diseños de inspiración industrial con artesanía y detalles intrincados en su corazón.

La firma realmente comienza a partir del 2012 como un proyecto tremendamente desafiante. Pero con un posicionamiento y un precio válido con algo bastante único en términos de marca y producto.

Conceptualmente fuerte y con una confianza absoluta en el negocio, el equipo comenzó su vida con el lanzamiento de la gama de relojes “Serie P” y desde 2012 hasta finales de 2018, con un flujo constante de nuevos lanzamientos en todo el mundo. Producto de relojes y la línea de gafas recientemente agregada, la empresa aumentó las ventas año tras año, aumentando rápidamente de 12 mil relojes en su mandato inicial, a un máximo de 36 mil, y constantemente construyó un impresionante número de seguidores en todo el mundo.

Muy alineado con el espíritu de Carpe Diem, SevenFriday cree en disfrutar el ahora, cimentado por su propia declaración de “Show me, don’t tell me”. Sin embargo, la marca está evolucionando con series de relojes novedosos además con un mayor impulso en gafas.

La marca tiene productos favoritos, como el M2 y la primera “Serie P”, pero su mercado es tan vasto y variado que tienen el deber de ser igual de creativos y diversos con lo que ofrecen.

El nombre SevenFriday captura exactamente de qué se trata todo el estilo de vida: divertirse, disfrutar la vida y vivir todos los días como si fuera viernes. Los diseños no carecen de alguna peculiaridad aquí y allá y no lucirían fuera de lugar en un enfrentamiento entre los asistentes al festival “Mad Max” y “Burning Man”, pero este ha sido el objetivo, crear algo independiente de la influencia. Sentarse felizmente solo y lejos de una industria en particular.

La diversión para esta marca no se trata sólo de salir a fiestas, es una mentalidad de disfrutar lo que haces y con personas de ideas afines; es no tener que preocuparte por el equilibrio entre el trabajo y la vida personal porque es simplemente lo mismo.

El T2/07, también conocido como “T-Riley”, es la última incorporación a la divertida Serie T. Además del lenguaje de diseño distintivo y la actitud sensata, SevenFriday es conocido por algo, o más bien por alguien más: su Mascota Riley. El popular y querido osito de peluche probó suerte y demostró ser un relojero.

SevenFriday creó el T2/07 en colaboración con una reconocida artista húngara, Kata Kerekes, conocida por su habilidad única para contar historias a través de juegos lúdicos y gráficos detallados por los que ha ganado varios premios. La relojería puede parecer un negocio serio y realmente lo es. Sin embargo, en SevenFriday hay ligereza y humor.

POR FABIOLA PÉREZ RICO

COLABORADORA

@fabiola_perezrico

MAAZ