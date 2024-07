Auditorio, semivacío

Acto de campaña para reelegirse como dirigente del PRI realizó ayer Alejandro Moreno en el auditorio Plutarco Elías Calles, de la sede nacional del partido. El campechano presentó su plan de trabajo ante integrantes del Consejo Político Nacional, a quienes pidió su confianza para repetir en el cargo. Les ofreció también hacer el análisis de la elección del pasado 2 de junio después del proceso interno. Por cierto, el emblemático recinto apenas registró una tercera parte de su aforo.

Ofrecen apoyos a desplazados

Atiende la canciller Alicia Bárcena a los mexicanos refugiados en Guatemala, desplazados por la violencia en sus comunidades. Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores les ofreció todo su respaldo para retornar voluntariamente a sus poblados de origen, en condiciones de seguridad y dignidad, además de darles apoyos alimentarios.

Marko observa elección

Llegó a Caracas el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, para fungir como observador de la elección presidencial de este domingo, en la que el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca su segunda reelección. Antes, el panista estuvo en Colombia, donde se reunió con opositores al mandatario Gustavo Petro.

López-Gatell ahora busca a Clara

Nos cuentan que, al quedar fuera del gabinete legal de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ahora busca acercarse a la jefa de gobierno electa, Clara Brugada. Intenta gestionar la secretaría de Salud capitalina, pero la idea no entusiasma mucho al equipo de la ex alcaldesa de Iztapalapa.

Toman acciones contra porros

Mapa de riesgos sobre presencia de porros en inmediaciones de campus de la UNAM, IPN y Colegio de Bachilleres, elaborarán esas instituciones educativas, encabezadas por Leonardo Lomelí, Arturo Reyes Sandoval y Adán Escobedo Robles, respectivamente. El objetivo es erradicar ese problema, con el apoyo de autoridades locales y federales.

Exigen esclarecer homicidio

Hablando de universidades, ayer la Autónoma de Sinaloa rindió homenaje póstumo a su exrector Héctor Melesio Cuén, asesinado el pasado jueves. La comunidad universitaria, así como políticos que asistieron, exigieron al gobierno de Rubén Rocha esclarecer el crimen. Además, coincidieron en la defensa de esa institución.

Empieza el recuento de votos

Este lunes el Instituto Electoral de la Ciudad de México, presidido por Patricia Avendaño, inicia el recuento parcial de votos de la alcaldía Cuauhtémoc. Será en 73 casillas, en cumplimiento a una orden del TEPJF, que preside Mónica Soto, el cual, por cierto, ayer rechazó un recurso del PAN para evitar que se realice ese nuevo conteo.

