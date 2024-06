Si yo fuera diputado de Morena y tuviera mayoría calificada, hablaría públicamente de que respeto la propiedad privada, pero propondría un impuesto a las herencias de 45 por ciento, porque no es justo que quien no trabajó para formar una riqueza simplemente la herede mientras haya mexicanos que trabajan décadas y no logran comprar una casa.

Si yo fuera diputado de Morena diría que respeto a los bancos, pero propondría un impuesto de 15 por ciento directo a las comisiones para contribuir al Banco del Bienestar, y con ello consolidar la presencia de la banca social en favor del pueblo. Justificar ese impuesto sería sencillo gracias a las ganancias extraordinarias que ha arrojado el sector en estos años.

Si yo fuera diputado de Morena propondría que cualquier campo agrícola que rebase las 100 hectáreas dedique al menos 20 por ciento de su terreno a cultivar alguna variedad de maíz criollo, libre de modificaciones genéticas, para auxiliar en la soberanía alimentaria que es tan necesaria en favor de la gente, y para no depender del extranjero.

Si yo fuera diputado de Morena propondría que en los centros comerciales con más de 100 mil mts2 se garantice un espacio rentable mínimo de 15 por ciento para la venta de productos de empresas comunitarias provenientes de zonas indígenas con tradición artesanal, y para productos que no tienen cabida entre las grandes marcas globales, porque es necesario recuperar y dar visibilidad a los maestros artesanos locales y al legado que han transmitido en sus comunidades.

Si yo fuera diputado de Morena aplaudiría los beneficios de la integración comercial con Estados Unidos y Canadá, pero también propondría un acuerdo de intercambio comercial con Rusia para favorecer la importación de productos de alto consumo en México como aluminio, fertilizantes, aleaciones férreas, pescado congelado, crustáceos procesados, madera, soya y otros, porque debemos cuidar la diversificación de proveedores internacionales y debemos evitar convertirnos en territorio de conquista comercial de un solo país hegemónico.

Si yo fuera diputado de Morena defendería la Nueva Escuela Mexicana y propondría ajustes a la Ley General de Educación para que los niños y adolescentes comprendan que la lucha contra la desigualdad es el pilar del Segundo Piso de la Transformación, por lo que toda industria, sector, actividad económica, cultural, artística o política pública debe concebirse bajo los preceptos de igualdad sustantiva.

No me haría falta como diputado de Morena ?si lo fuera?, nacionalizar la banca ni controlar el tipo de cambio, porque la estabilidad macroeconómica es fundamental y porque con algunos ajustes Constitucionales o secundarios podría consolidarse la anhelada justicia social del pueblo de México.

Pero no, no soy diputado, ni soy de Morena.

POR: CARLOS MOTA

