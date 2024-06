¡Hola, México! Te habla tu futuro

Afortunadamente, la política, sólo es un acontecimiento que para mí resulta una estructura que siempre será perfectible. A fin de cuentas, es algo muy humano, por lo que dura poco, y yo sólo soy testigo de cómo modifica los destinos de millones de personas en cada etapa, circunstancia o territorio. Durante todos estos años eso ha sido así.

Te podría hablar de mí, decirte, por ejemplo: qué conozco el boleto de lotería ganador, qué sé cómo se gestaron todas las guerras del mundo; y qué, por lo tanto, no deberías preocuparte, ya que tenemos una enorme pandemia de depresión, ansiedad, y crisis emocional, que no resuelve nada. Lo anterior, lo anticipo, pues todo cambia, termina y vuelve a empezar.

Pero le pedí permiso al hoy, para hablarle a este país, quizá te sirva lo que diré o posiblemente te resulte intrascendente. En cualquier caso, tengo información que si la tomas pudieras ser que te evitase conflictos y desazones. Así qué; ¡Ahí te va!

No importa si estás feliz o triste el día de hoy, justo en este momento algo está cambiando como nunca en toda la historia de la existencia humana, es una energía nueva, que moldeará el aspecto de muchas circunstancias de forma abrupta o como le suelen decir, disruptiva. Así que cualquier cosa que estés pasando en este momento, te adelanto que tu forma de vida que tendrás en cinco o diez años, quizá mucho menos, tendrá aspectos inimaginables.

Es una consecuencia del desarrollo de determinadas tecnologías que incrementarán la capacidad de eficacia de cualquier especialidad, desde la medicina, la arquitectura, la ingeniería, la física hasta cualquier rama de estudio humano. Lo que fraguará un golpe brutal a lo que cotidianamente conocemos como estabilidad.

Cuando llegue, buscará a personas que conozcan cómo interactuar con ella, como aprovecharla, como moldearla, como hacerla parte de su entorno laboral, pero también he de advertirte que aquellas otras, que no estén preparadas serán desplazadas de manera feroz; les infundirá miedo, desdén y acabarán odiándola.

Por primera vez, en la historia humana, puedo observar que aquellas personas que no se integren, entenderán que la responsabilidad de su patrimonio cultural, social y económico será personal, pero no lo admitirán. No se podrá culpar al gobierno, ideologías, formas de vida, o sociedades, porqué éstos no tendrán control absoluto.

Este nuevo sistema arribará a todos los países, sin importar sus normas jurídicas, o su complexión gubernamental o territorial. Importará mucho que, en México, la educación no se vea como una proeza, por eso te digo que cultivar el esfuerzo por el aprendizaje en matemáticas, ciencias, ética y tantos temas más, que son indispensables para el progreso, será lo que haga la diferencia, ya que este evento, pasará por encima de normas, sindicatos, grupos de interés e inventores de sistemas integradores a los que no les importa mi presencia como futuro.

Hablando del hoy, lo que importa es que formar parte del viaje épico dependerá de tu curiosidad, y habilidad, por integrarte a un conglomerado de personas que no serán vulnerables o débiles, ante el cambio, sino por el contrario, estarán en la cima, donde ningún evento político, económico o social los podrá detener.

Lo que te puedo decir como futuro, es que no importa el ánimo con el que ahora te encuentres, las posibilidades de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial auto generativa, de pronto me hacen ver, que con ella no existe la posibilidad de control, ya que navegarla dependerá de cada persona en este México.

Por lo que me pareció prudente hacer esta intromisión en tu hoy para hablarte de tu destino, y decirte que debes acoger la tranquilidad. Entonces, me pareció un buen regalo darte una frecuencia de paz, para abrazarme, sin temor. Te aseguró que nuevamente las familias, que tengan esa visión, podrán estar seguras de que sus hijos e hijas darán la bienvenida a una libertad, sin frontera alguna.

Así que nos vemos en el mañana, y doy gracias al hoy, porque me permitió hablarte durante el camino.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

EEZ