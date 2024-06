Explicando la elección 2024

Primera presidenta mujer en México. Esta es la noticia más importante y portada de todos los medios en México. Se van a romper muchos estereotipos por cuestión de género. Será la primera mujer comandante suprema de nuestras Fuerzas Armadas. Más allá de lo evidente, tratemos de responder las preguntas más importantes que explican los resultados electorales de ayer.

¿Por qué ganó Sheinbaum? Altos niveles de aprobación del presidente, este fue un referéndum de su gestión. Operación electoral eficiente de sus 22 gobiernos afines a la coalición gobernante. Uso clientelista de programas sociales, como lo hicieron PAN y PRI en su momento. Buen desempeño como jefa de gobierno según las encuestas de opinión. Gestión correcta de la seguridad pública en la CDMX y proyección de esta estrategia en el ámbito nacional. Campaña bien estructurada en términos de comunicación política. Finalmente, tener una oposición política desarticulada.

¿Por qué perdió Xóchitl Gálvez? La coalición PAN-PRI-PRD fracasó por el choque de intereses entre ellos. A Xóchitl Gálvez le pesó cargar con la pésima imagen de corrupción de las dirigencias nacionales de estos partidos. Tampoco se observó una estrategia coordinada de las capacidades de movilización electoral. También, hubo problemas claros de comunicación política.

¿Qué pasó con las encuestas? Hay dos tipos de empresas encuestadoras, las serias con trayectoria profesional y técnica comprobada y las encuestadoras patito que se han aprovechado del mercado político electoral. En democracia, debemos denunciar a todas las empresas que falsearon los resultados y que decidieron publicar push polls, encuestas para impulsar una percepción que es abiertamente errada.

¿Intervino el presidente en la elección? Absolutamente sí, lo confirman más de 30 resoluciones de las autoridades electorales. El presidente de la República tomó la decisión el 1 de diciembre de 2018 de convertir la elección de su sucesora como un plebiscito de su mandato. La 4T es un proyecto personal del presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene una obsesión como muchos políticos por la trascendencia histórica.

¿Cómo votó la clase media? Por los resultados preliminares que tenemos, Morena perdió un porcentaje muy importante de la clase media-media que votó por AMLO sobre todo en la CDMX y en zonas urbanas en ciudades capitales. Sin embargo, el presidente y Morena no mantendrían sus altos niveles de preferencias electorales sin el apoyo de un apoyo importante de la clase media. Sin embargo, hay un voto oculto de mexicanos de clase media que están de acuerdo con el gobierno de López Obrador y que no les atrajo el discurso de la oposición.

¿Qué impacto tuvo la violencia política? Tuvo impacto importante, pero en pocos municipios del país. No es menor que asesinaran a más de 30 candidatos. Esta no es generalizada como se presenta en algunos medios de comunicación.

¿Fue el proceso electoral más violento? No, pero fue muy violento. Fue el proceso electoral de 2018. Tenemos que ser responsables en nuestros análisis y no caer en exageraciones con fines políticos. La estrategia de las organizaciones criminales locales se enfoca no solo en que se les permita operar para la operación en el tráfico de drogas sino también en la extorsión de las finanzas públicas municipales, sobre todo en el ámbito de los proyectos de infraestructura pública.

¿Cuál fue el efecto de Movimiento Ciudadano? MC apuesta para seguir creciendo como fuerza política de manera independiente y es una estrategia muy interesante porque buscan colocarse como partido bisagra que pueda definir elecciones estatales y votaciones en el congreso. Absolutamente, permitió que se dividiera el voto opositor contra Morena. MC tendrá la capacidad de negociar con la oposición y el oficialismo de Morena.

¿Qué paso con el voto en exterior? Se desbordó absolutamente y el INE no tuvo la capacidad para atender el derecho de los mexicanos en el exterior. Este fue el proceso más cuestionado del INE. El consejero del INE que encabezó este trabajo, Arturo Castillo Loza, tendrá que analizar los problemas de logística, presupuesto y nuevos mecanismos para hacer efectivo este derecho en las elecciones de 2030.

¿Cuál es el impacto internacional de esta elección? En América del Norte será la primera mujer jefa de Estado en su historia. Según el equipo de campaña de Sheinbaum promoverá la política de relocalización de empresas que están en China en México, conocido como nearshoring. En América Latina, va a ser la mujer más importante en términos políticos. Con el presidente Lula Da Silva de Brasil serán los líderes de la izquierda progresista en la región que tendrán que lidiar con la presencia de los gobiernos autocráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sheinbaum se entenderá bien con los presidentes intelectuales y progresistas de Guatemala y Chile. Tendrá que construir puentes con los gobiernos de derecha de Argentina y El Salvador. El conflicto con Ecuador se mantendrá por principios diplomáticos. La relación con la Unión Europea no será fácil, habrá diferencias con respecto a la renovación del Acuerdo Global y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Agenda estratégica: Los analistas de inteligencia estratégica seguirán todos estos días los resultados preliminares del INE para construir sus escenarios de riesgo político. Sugiero que los sigamos por el enlace de El Heraldo de México: https://heraldodemexico.com.mx/

