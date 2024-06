Milei, un rockstar pero fuera de casa

Candil de la calle oscuridad de su casa, un refrán que se ajusta a la corta gestión, de un poco más de 200 días, del presidente de Argentina, Javier Milei. En este tiempo ha realizado nueve viajes al exterior donde ha brillado como todo un rockstar, pero al interior de su país las críticas son el pan de cada día.



Durante su campaña decía que no se veía como un gobernante que saliera mucho al exterior. Sin embargo, ya está programado su décimo viaje a París, Francia, para presenciar la inauguración de los Juegos Olímpicos, al fin, la crisis económica y social en Argentina puede esperar.



Tras la gira europea que realizó el pasado fin de semana por España, Alemania y República Checa, Milei concretó un récord insólito para un jefe de Estado argentino: nueve viajes al exterior en menos de siete meses de gestión. Tuvo un viaje, o más, por cada mes del año desde que asumió el poder.



Cuatro de esos viajes han sido a Estados Unidos, para reunirse, entre otros, con el expresidente Donald Trump y el empresario Elon Musk. En sus giras ha recibido varios reconocimientos, aunque la verdad sea dicha, no ha logrado prácticamente nada. Prueba de ello es la presión y enojo de los sindicatos argentinos.



Ante los cuestionamientos por sus múltiples salidas al exterior, Milei respondió una entrevista a Radio Mitre, fiel a su estilo confrontativo: “Si a Moisés, que fue el máximo libertador de la historia de la humanidad, lo criticaban todo el tiempo, a mí me pueden decir lo que se les dé la gana”.



Al interior de Argentina, el gobierno está en medio de varias tormentas políticas, una de ellas fue por los alimentos no distribuidos por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Unas cinco mil toneladas de productos como yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos y harina, que no habían sido repartidos y estaban a punto de caducar.



Esa compra se realizó durante la gestión de Alberto Fernández, pero el gobierno de Milei dijo que la distribución no se había hecho por la existencia de “comedores fantasmas”, que habían sido descubiertos en una auditoría realizada por Capital Humano, aunque después el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que la comida se estaba reservando para prevenir catástrofes.



Tampoco se han hecho realidad varias de las propuestas que formaban parte de la plataforma electoral de La Libertad Avanza, el partido de Milei. Por ejemplo, su compromiso de quitar los controles de capitales (conocidos localmente como "cepo al dólar"), cerrar el Banco Central (que prometió "dinamitar") y dolarizar la economía.



Por lo pronto, el adelgazado paquete de reformas en la llamada Ley Bases, recibió el visto bueno de la Cámara alta, dando pie a que se convierta en la primera legislación que logra aprobar el gobierno. Según Milei, es la punta de lanza de la bonanza, si es que sus diversos compromisos en el exterior le permiten aplicar sus reformas.

POR ISRAEL LÓPEZ

COLABORADOR

