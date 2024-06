¿Voto razonado?

Es claro e inobjetable que la gente votó por la continuidad, por lo que algunos llaman la construcción del segundo piso de la transformación. No le dieron la espalda a Morena y a su movimiento, como sí lo hicieron con la oposición, al contrario, votaron para que en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum se continúen con las políticas iniciadas en el sexenio de López Obrador.

La oposición quedó reducida ya que sus dirigentes no supieron o no pudieron entender que se necesitaba para conquistar el voto de la ciudadanía. Hoy queda un PRI caminando en el pabellón de la muerte, un PAN que si no cambia y se reinventa no ganará elecciones en muchos años, y un PRD que perdió la vida después de 35 años de su nacimiento.

Todavía hoy se sigue hablando por algunos trasnochados de fraude, se sigue cayendo en la mezquindad de criticas sin sentido como los derivados del percance automovilístico que tuvo la presidenta electa.

No acaban de entender que esa no es la ruta, no se ayudan en nada, la gente dejó claro este 2 de junio que no les tiene confianza. No se la ganaron, mucho menos con esos lideres que de los tres no se hace uno.

El limitado e incompetente líder del PAN, Marko Cortés, todavía sigue perdiendo el tiempo presentando un juicio de inconformidad en contra de la elección de la Presidencia de la República, a fin de que la Sala Superior anule la elección por las supuestas violaciones que se dieron durante el proceso electoral.

Sigue defraudando a la gente que votó por el PAN, y tal vez a algunos de esos fanáticos que todavía le creen sus mentiras y locuras. No acaba de comprender que su candidata fue derrotada por más de 19 millones y medio de votos.

El hoy todavía líder blanquiazul, además de disfrutar de gritarle a las damas, también tiene el gusto por pronunciar discursos tontos y rancios. Acusa que en todo el proceso se usaron de forma indebida los programas sociales, los cuales, según él, fueron dirigidos a descalificar a la oposición e influir y manipular el voto de la ciudadanía.

Hay Marquito, los programas sociales siempre han existido, lo que pasa es que hoy hay más y se evitaron los famosos intermediarios. La gente los valora, los utiliza y les ayuda en algo a su ya muy decaída economía por falta de empleos suficientes y bien remunerados.

No fue una elección cerrada, al contrario, eso debiera llevar a meditar a la oposición que a la gente no le importa la reforma judicial, por ejemplo, o los números del nuevo aeropuerto, lo que le interesa es su entorno personal, su economía.

Y algo más revelador, no les cree la gente, al único que escuchan es al todavía presidente López Obrador. Por eso el éxito de las mañaneras entre sus votantes, entre más se le criticaba más subía en las encuestas.

Seamos sinceros, si le preguntamos al público en general si votarían por Marko Cortés o Alejandro Moreno, la respuesta seria que desde luego que no. Por eso se aseguraron de tener por la vía plurinominal su escaño en el Senado de la República, donde seguirán diciendo las mismas tonterías que vienen repitiendo desde hace años.

Para que exista un voto diferente en las próximas elecciones en el país, se necesita de nuevos liderazgos, emanados de la sociedad civil, con propuestas frescas, nuevas, que de verdad interesen al electorado y que desde un principio destaquen el beneficio en lo individual para cada elector.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

PAL