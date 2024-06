Si Ángela Aguilar es casada o soltera concilia el sueño, las papas no bajan de precio, son caras y cotizan en la Bolsa

¿Cuál es el problema de que esté casada o soltera Ángela Aguilar? Nos reditúa en el banco que tenga al amor de su vida. ¿Estamos tan desocupados? No conciliamos el sueño por ellos pero acaso México es mejor porque ellos se amen, bajo la cebolla, el aguacate, las papas bajaron porque están carísimas y cotizan en la bolsa.

LA RAZÓN POR LA QUE CAZZU NO PUEDE ESTAR EMBARAZADA DE NODAL

Nodal no pudo embarazar a Cazzu como comentan porque confesó que antes de separarse de ella llevaba 3 meses sin relaciones sexuales y explicó: -La regla dice que cuando una mujer da a luz no puede ser tocada los primeros 60 días -.

No sé qué regla será esa, pero no parece que a Cazzu la educaron en una comunidad de monjes cartujos como para que no se dejara tocar y necesite castidad. Eso explica que no está embarazada por Nodal.

¿ACASO LES QUEDARON TAN MAL LOS POSTRES QUE SE VAN A AGARRAR A PASTELAZOS ALICIA MACHADO Y JOSE LUIS RODRIGUEZ “EL PUMA”?

Alicia Machado y El Puma se enfrentan en "Top Chef VIP 3", no les pareció la receta del otro, los pasteles les quedaron feos y podrían agarrarse a pastelazos.

La cocina es el laboratorio más peligroso, hay sustancias que combinadas pueden crear un manjar o ser tóxicas y envenenar a un cristiano.

PIQUÉ HACE MUCHO NO APARECÍA CON CLARA CHÍA, AL PARECER LE PIDE: ESCÓNDETE, SI NO NOS VEN JUNTOS NO NOS MOLESTAN

Gerard Piqué y Clara Chía hace mucho no se dejaban ver juntos hasta ahora que aparecieron en el juicio por acoso contra el paparazzi Jordi Martín. Pero si teniendo a Shakira en su casa hizo lo que vimos, seguro a Clara le dice: "Quédate en casa para que no nos tomen fotos, escóndete, que no nos vean juntos para que no nos molesten". La novedad siempre pasa.

EN ESPAÑA SI ERES MENOR DE EDAD NO PUEDES VOTAR NI TOMAR UNA COPA PERO SI PUEDES ABORTAR A LOS 16 AÑOS SIN TENER EL CONSENTIMIENTO PATERNO… ES LA NUEVA LEY

En España si eres menor de edad no puedes votar ni tomar una copa, pero sí puedes abortar, así de simple porque el tribunal español avala el aborto con 16 y 17 años sin consentimiento paterno.

Esta ley no la hicieron por una sola adolescente sino porque muchas se les salieron del huacal y se les vino una avalancha de embarazos adolescentes que empezaron a ejercer su sexualidad a los 15 años y a los 16 ya están abortando y no las pueden controlar ni ponerles un cinturón de castidad.

LAS BODAS DE MATRIMONIO IGUALITARIO MÁS EXÓTICAS SE ORGANIZAN DE AHORA EN ADELANTE EN TAILANDIA

Tailandia se convierte en el primer país del sudeste asiático en aprobar el matrimonio igualitario. Ahora se va a poner más de moda y todos van a querer ir a celebrar las bodas más exóticas allá.

POR SHANIK BERMAN

