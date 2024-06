Alerta post electoral en Michoacán

Se encendieron las alarmas en Michoacán tras la denuncia de la Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM) por el abuso cometido en las elecciones del pasado 2 de junio.

Resulta que ocho candidatos, biológicamente hombres, se registraron como mujeres trans, aunque no lo son, y ganaron en sus respectivos municipios, ocupando así los espacios que legítimamente les correspondían a mujeres

Entre los “chistosos”, que para su suerte resultaron ganadores, se encuentran José Enrique Mora Cárdenas, en Purépero por el PRD; Octavio Chávez Aguirre, en Lagunillas, por el PT y PES, y Jorge Luis Estrada Garibay, en Ecuandureo por la coalición PRI-PAN-PRD. La lista continúa con Rubén Torres García, en Charapan, por el PRD; Alberto Orobio Arriaga, en Ziracuaretiro, por el PAN y PRI, y Apolonio Ureña Martínez, en Tumbiscatío, por Morena-PT-PVEM, entre otros.

Es vergonzoso que líderes políticos y candidatos se refieran a estas maniobras como “simples trámites”, ignorando el verdadero objetivo de la paridad, pero sobre todo, de la representatividad.

Ante la indiferencia de partidos politicos y autoridades electorales, la ANCIFEM exigió públicamente respeto para los espacios ganados con esfuerzo de las mujeres e hizo una denuncia, ante esta burla, por la violación a sus derechos políticos y electorales.

Lamentablemente, la carencia de mecanismos efectivos para evitar y castigar estas simulaciones es alarmante.

La inclusión y la igualdad no pueden ser sólo una fachada, deben ser una realidad palpable y respetarse en un sistema democrático como el nuestro.

Hasta el momento, las autoridades electorales estatales no se han pronunciado, y el observatorio de violencia política contra las mujeres por razón de género, tampoco.

Dejar pasar esto como si nada, implica que las autoridades están rebasadas y acotadas al poder de los partidos políticos que, por cierto, en el mismo Michoacán dejaron de lado a potenciales candidatas por dar preferencia a los hombres, sin importar las herramientas y mecanismos legales obtenidos a partir de la lucha feminista y social.

•••

EN CORTO. El que ya tiene las maletas listas es el panista Ricardo Anaya, que regresará a su país después de autoexiliarse en Estados Unidos desde 2021, por su presunta participación en el caso Odebrecht. Pero el que no está muy contento con esto es el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que llega al Senado por la autodesignación en primer lugar de las listas de plurinominales, no porque haya salido a hacer campaña ni tampoco por los logros obtenidos en las pasadas elecciones, sino todo lo contrario.

Aún no se define la coordinación de la bancada blanquiazul en la Cámara de Senadores, pero hay quienes me dicen que prefieren a Anaya que a Cortés. Ya veremos qué deciden las y los panistas, pero Cortés no debe olvidar de dónde viene y que en política las traiciones se cobran muy caro.

POR SOFÍA GARCÍA

