Un, dos, tres por ti y tu cortisol

Hoy rompí en llanto superada por todo lo que tenía que hacer, el poco dormir y mi huésped no deseado: el estrés crónico. Hola, soy Ana Victoria y hoy me tomé mi dosis de cortisol… Comencemos por aceptarlo…el estrés está entre nosotros.

Según la empresa de investigación de mercados Ipsos en su estudio de salud mental, el 62% de más de 10 mil personas entrevistadas dice que en el último año su vida diaria se ha visto alterada debido al estrés y el 39% dice que ha tenido que ausentarse del trabajo en los últimos 12 meses debido a él. Qué COVID, ni qué COVID, esto es una plaga. Y es que, ¿cuántas personas conoces tú que viven sin estrés?

Terminé el 2023 con mucha introspección y concluí que el 2024 tendría mi compromiso para desintoxicarme del estrés. A través de aprender más del tema, elegir prácticas y convertirlos en hábitos…¡Ta-tannnn! Tenía un plan. Pero hoy fallé al plan, hoy elegí la píldora del cortisol en lugar de la pasiflora y en un estallo de estrés, lo que más me dolió fue el fallarme a mí, viéndome volcada en una ola de acciones y sensaciones de las que no quería ser parte pero estaba siendo. “Un día a la vez”, dicen, pero cuando fallas ese día, sientes que retrocedes diez.

Así que sentada frente a mi computadora y escribiendo todas estas palabras a modo terapia, es que me vienen por una extrañísima razón los episodios del chapulín colorado a la cabeza, (la mente también tiene su propio sentido del humor) y me pregunto: Y ahora, ¿quién podrá ayudarme?

Este proceso tomará su tiempo, y debido a que ya me he sometido a mucho dolor a través del estrés, quisiera que el proceso lo pueda atravesar de una manera más gozosa e irónicamente es ahí donde está la respuesta: Juega… ¿Te acuerdas que de niña podías quedarte horas y horas sin importar que te perdieras el horario de la comida o que se hiciera de noche mientras jugabas a eso que te encantaba? Nada más sucedía alrededor, nada más importaba. ¿Qué es eso que hoy es juego para mi? ¿Qué es eso que hoy es juego para ti?

Hay una tendencia a volver todo hobbie una actividad profesional, hacer de lo que te gusta algo que genere ingresos para vivir de ello, aquello que te interesa mejorarlo y volverte experta ¿Ya cachaste? (y me lo digo a mi), solitos nos enredamos en quererle subir el volumen a la exigencia y por ende al estrés en mucho de lo que hacemos. No todo es deber, no todo es llegar, no todo es lograr, de pronto hay mucho en el placer de solo jugar.

¿Qué es eso a lo que le subiremos el volumen para jugar más?

POR: ANA VICTORIA GARCÍA

