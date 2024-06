Bajan la cortina del PRD

Frases lapidarias hacia el PRD lanzó ayer Jesús Zambrano, en una reunión con su tribu Nueva Izquierda, que controló ese partido durante los últimos 15 años. “Ese PRD que construimos hace 35 años ya no existe más como tal”, lamentó al aceptar ante los suyos la inminente pérdida del registro, tras no haber obtenido el 3% que marca la ley para refrendarlo. “El PRD ya no es opción nacional para la sociedad”, dijo también, y convocó a trabajar para crear un nuevo instituto político.

El martes presenta gabinete

Nos cuentan que será el próximo martes cuando la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presente a su gabinete, o al menos a una parte. Hay mucha especulación sobre los nombres de quienes integrarán su equipo, pero hasta ahora el único confirmado es Rogelio Ramírez de la O para continuar al frente de la Secretaría de Hacienda.

Anaya le hace sombra a Marko

Los dolores de cabeza para el dirigente del PAN, Marko Cortés, no se limitan a la polémica por su permanencia en ese cargo. Él será senador, pero varios de los otros 21 que conformarán la bancada en la próxima Legislatura respaldan a Ricardo Anaya para asumir la coordinación. Aunque es facultad del líder del partido nombrar al jefe parlamentario.

Prepara transición con De la Garza

A dejar “el lloradero” y ponerse a trabajar llamó Luis Donaldo Colosio, quien cederá la alcaldía de Monterrey al aliancista Adrián de la Garza. Lo dijo luego de que Mariana Rodríguez anunció que pedirá la anulación de la elección por la capital de Nuevo León. No sólo eso: el futuro senador y su sucesor acordaron verse esta semana.

Dan a Loretta asunto espinoso

En manos de la ministra Loretta Ortiz quedó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La Suprema Corte le turnó la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición contra la creación de ese mecanismo, que administrará $40 mil millones de afores sin reclamar. Tema delicado, y en medio del debate sobre la reforma judicial.

Martí dará informe

El jefe de Gobierno, Martí Batres, rendirá un informe al cumplirse un año en el cargo. Será el próximo 27 de junio, en la explanada del Monumento a la Revolución. Nos adelantan que incluirá detalles sobre las 100 acciones que, al tomar las riendas del gobierno, estableció como su plan. Dice que todos están plenamente cumplidos.

Viene relevo en Coparmex CDMX

Se va calentando el relevo de Armando Zúñiga Salinas en la presidencia de la Coparmex CDMX. Hasta el momento hay dos aspirantes a sucederlo: Adal Ortiz Ávalos, empresario de cepa; y Leovigildo Chávez López, también empresario pero con nexos en la política, sobre todo en el PAN. La elección es el 26 de junio.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ