¿Imagen TV le pone los cuernos a Ingrid Coronado? Le prometieron Sale el Sol y Enamorándonos y buscan a Carmen Muñoz

Aparentemente en Imagen Televisión le prometen las perlas de la Virgen a Ingrid Coronado: “paquetearle” dos programas: Conducir “Sale el sol” y "Enamorándonos".

Lo raro es que dicha televisora está buscando a Carmen Muñoz, quien fue exitosísima conductora de "Enamorándonos" en Azteca para que vuelva a conducir “Enamorándonos” en este nuevo formato y nada raro que lo acepte porque ahora es una de 20 conductoras en “Cuéntamelo ya” donde pensó que había amarrado programa con 20 cadenas pero no le ha sonado la flauta, por decirlo de alguna manera pero sirvió para que se ubicara y viera que en la fama uno sube lento como palmera pero baja de sentón como coco.

Carmen cuando empezó era la más divina pero cuando se cambió de televisora ya no nos reconocía a nosotros, sus colegas de la prensa, al grado que un día que le pedí una entrevista estando a su lado en maquillaje y me dijo: “Habla con mi representante y pide una cita”.

LO QUE LE DOLIÓ A BELINDA ES QUE NODAL LE DIO A ENTENDER TANTO A ELLA COMO A CAZÚ QUE ELLAS DOS SOLO FUERON EN SU VIDA UN ENTREMÉS O UN “TENTEMPIÉ COMO SI FUERAN REEMPLAZABLES O INTERCAMBIABLES”

Lo que les dolió a Belinda y por lo que ella escribió y luego borró de sus redes: -tarde o temprano todo cae por su propio peso- es porque Nodal dijo: “Nuestra historia de amor ya viene de hace años” como dando a entender que tanto Beli la más linda y Cazzu solo fueron en su vida amorosa un “entremés” o un “tentenpie” en lo que él esperaba que Ángela cumpliera la mayoría de edad.

A Belinda le dolió porque ella tiene lo suyo que no es nada desdeñable, Beli no es cualquier taco pero ella sabía que a él le gustaba Ángela Aguilar y sintió calambres y ya quedó demostrado que tenía razón.

Ojalá el amor de Ángela y Christian dure y sigan el ejemplo y la herencia de los Aguilar, tanto de sus papás como de sus abuelos que han sido grandes historias de amor, sólidas.

Lo que no se entiende es el “hate”, el odio, ellos no tienen porque aguantar que los insulten y los maltraten solo porque se aman no es razón para que los hagan pedazos, la agarren de “blanco”, ¡a ella es a la que le vamos a disparar! Primero los subieron despacito a los dos como palmeras y ahora les avientan pedradas para bajarlos como cocos.

La cara de Ángela y Christian refleja tanta felicidad y es que lo que es derecho no es chipotudo, se nota que se amaban y se siguen amando y que la ama mucho más de lo que amó a Belinda, que insisto, no es Juana de las pitas y que la quiere más que a Cazzu con quien tuvo a su preciosa hija y que está tan dolida que se retira de las redes para encontrar consuelo.

POR SHANIK BERMAN

