La niña Damiana balbuceo las palabras, papá, papá, eran sus primeras expresiones y abrazó a su progenitor, don Celedonio, se ruborizó, lo invadió una alegría, sus ojos color azabache mostraron unas incipientes lágrimas, le dio un beso en su frente, le dijo a su esposa doña Catalina, escuchaste a la niña, me dijo papá, papá.

El padre está presente en la literatura universal, también el cine le ha dedicado cintas, en la música hay letras destinadas a él, en la poesía encontramos referencias del papá; los hijos cargan con su nombre y el recuerdo del señor de pelo blanco vive en el pensamiento imborrable de sus retoños. A continuación, un breve arcoíris de citas de escritores.

Don Alfonso Reyes en su Oración del 9 de febrero recuerda a su padre el general Bernardo Reyes, muerto la mañana 9 de febrero de 1913 al tomar partida con los golpistas que derrocaron al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez.

El autor de Visión de Anáhuac, escribe, “Hace 17 años murió mi padre. Su presencia real no es lo que más echo de menos…hacía varios años que sólo veía yo a mi padre en vacaciones o en cortas temporadas. Bien es cierto que esos pocos días me compensaban de largas ausencias porque era la suya una de esas naturalezas cuyas vecindades lo penetra y lo invade y lo sacia todo. Lejos de él, casi bastaba recordar para sentir el calor de su presencia”

El escritor Juan Rulfo refiere, “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría; pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo”.

Don Edmundo Valadés, seleccionó unas narraciones En el cuento es lo que cuenta, UNAM 1987, entre ellos Modificación de último momento de la autoría de Héctor Sandro, “El día que mi papá se fue yo estaba en el colegio y él me dejó una cartita diciéndome que me portara bien. Yo me acuerdo mucho de él …el tercer domingo de octubre es día de la Madre y el tercer domingo de junio el día del Padre”.

Mónica Lavín, nos regala en su libro Últimos días de mis padres, Planeta 2022, una hermosa historia llena de melancolía, alegría, reflexión, la cual inicia, “Las últimas palabras que cruce con mi padre fueron: Eres un egoísta, ¡Qué hará mamá? Estaba sentado en el reposet con la luz de la ventana a su espalda y era de mañana. Llevaba más de una semana hospitalizado y no veíamos cómo enfrentar los gastos”.

Agrega la autora de Cuando te hablen de amor, “Mi padre quería ser escritor: Lo sé por su silueta en la máquina de escribir portátil en la casa, lo sé porque alguna vez escuchamos su voz salió de aquellos carretes enormes de una grabadora alemana, tecnología de punta cuándo mamá le hizo aquel regalo”.

