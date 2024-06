Big Data: al volante del futuro de la industria de autopartes

Stephen Covey decía que la clave no era cómo no desperdiciar el tiempo, sino cómo invertir en él. En la era de digitalización en la que vivimos, este concepto está más vigente que nunca. Con el crecimiento acelerado de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data y las nuevas posibilidades que su implementación permite, cada segundo que no está siendo utilizado en adaptar estos nuevos elementos o explorarlos para mejorar la eficiencia y la productividad podría representar una pérdida significativa en la competitividad y el avance de las industrias.

En este contexto, los datos se han convertido en el nuevo petróleo, es decir, en la materia prima para las tecnologías emergentes. El Data Management, que comprende la recolección, validación, almacenamiento, protección y procesamiento de datos, al igual que el Data Mining, que implica descubrir patrones y otra información valiosa en grandes conjuntos de datos, están emergiendo como pilares fundamentales para la gestión eficiente y el aprovechamiento estratégico de la información.

La industria automotriz y de autopartes siempre ha sido reconocida por ser pionera o una “early-adopter” de nuevas tecnologías y en este caso no ha sido diferente. La implementación de la minería de datos, por ejemplo, ha desempeñado un papel crucial en agilizar la detección temprana de amenazas. Al monitorear continuamente información de diversas fuentes, se ha logrado acelerar la identificación de posibles riesgos.

Esto se refleja en la capacidad de los datos de la cadena de suministro para identificar eslabones débiles y tomar medidas rápidas para mitigar cualquier daño potencial.

Asimismo, el Big Data ha tomado un rol muy importante en la gestión efectiva de riesgos asociados con proveedores, socios comerciales y otras entidades externas. La implementación de la minería de datos en la inteligencia de riesgos ha permitido a nuestra industria realizar evaluaciones más rápidas y exhaustivas.

Igualmente, ha permitido a nuestro sector beneficiarse de una velocidad de comercialización muy ágil. Esto es especialmente importante en un mercado altamente competitivo donde la capacidad de lanzar nuevos productos o servicios al mercado de manera oportuna puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

De acuerdo con lo que hemos experimentado en la Industria Nacional de Autopartes, los productores de autopartes que logran gestionar eficazmente el riesgo en diferentes niveles de la cadena de suministro obtendrán una ventaja competitiva y estarán mejor preparados para fomentar el crecimiento.

Para alcanzar estos objetivos, es fundamental aprovechar la gran cantidad de datos disponibles y aplicar análisis avanzados de la cadena de suministro, tanto para mitigar los riesgos como para gestionarlos en busca de beneficios. Igualmente, el análisis de datos hoy en día permiten detectar y resolver problemas de calidad desde etapas muy tempranas, facilitando así que las empresas puedan manejar mejor tanto las preocupaciones de satisfacción del cliente como las de control de costos.

Los sistemas de análisis avanzados actuales pueden procesar grandes cantidades de datos, con las tres “v” que caracterizan al Big Data: volumen, velocidad y variedad. Y, así, ofrecer varios métodos de análisis, lo que permite identificar fallos potenciales con

antelación y desarrollar reparaciones adecuadas. La implementación de estos sistemas de análisis de calidad predictiva cambiará significativamente la gestión de retiros de productos, aumentando considerablemente la eficiencia y resultando en grandes ahorros en costos de garantía.

Las empresas que forman parte de la cadena de suministro de la industria automotriz están bajo una gran presión para mejorar sus capacidades de gestión de calidad y seguridad. A través de esta nuevas tecnologías, el sector puede contar con capacidades avanzadas en mejora de procesos y estrategia operativa, así como en análisis y visualización avanzado, lo cual puede permitir gestionar mejor los desafíos de calidad y seguridad.

El Big Data también puede aplicarse a mejorar el acercamiento con el cliente. Como parte de estas nuevas tecnologías y con el crecimiento de las redes sociales y el Internet como herramientas de investigación y comunicación, los productores de automóviles y autopartes de hoy en día debemos evolucionar la manera en que nos relacionamos con los compradores. El análisis de datos y la gestión de información pueden ofrecer los medios necesarios para conocer mejor las necesidades de los clientes y las soluciones que requieren.

De esta forma, en la era digital, el tiempo y la habilidad de adaptación se convierten en los activos más valiosos, impulsados por el crecimiento vertiginoso y la importancia de los datos en el ámbito empresarial. La adaptación a estas nuevas dinámicas se torna vital para la competitividad y para asegurar que México continúe liderando en este campo.

La industria automotriz, reconocida por su constante adopción tecnológica, encuentra en la implementación de estas nuevas tecnologías una herramienta crucial para seguir evolucionando e innovando de manera constante. Así, desde la Industria Nacional de Autopartes no solo nos preparamos para lo que vendrá, sino que también construimos activamente el futuro que deseamos ver.

POR FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES

MAAZ