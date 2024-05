Se despinta el verde en el EDOMEX

El Partido Verde en el Estado de México va dando tumbos y pudiera en breve darse un rompimiento al interior debido a la molestia que existe entre la militancia por la llegada de personas muy cuestionadas que de la nada se hicieron de candidaturas a presidencias municipales, diputaciones, tanto locales como federales y otras posiciones en los ayuntamientos.

La inconformidad no solo la hay al interior del Partido Verde, también en Morena por las posiciones políticas, ya que candidaturas que estaban sigladas para ese partido, de la nada fueron entregadas a políticos advenedizos que literalmente fueron expulsado de otros partidos como PAN y PRI, y en el Partido Verde hasta alfombra roja les montaron para recibirlos.

José Alberto Couttolenc Buentello, quien en el papel figura como secretario general del Verde en el Estado de México, dicen, no solo perdió liderazgo al interior de la militancia, también en breve podría dejar el cargo, ya que se insiste los enanos le crecieron y buscan afanosamente hacerse de su posición... AL TIEMPO.

ENTRE OTRAS COSAS: Las campañas políticas por las presidencias municipales en la entidad están pasado de noche, hay muchos aprendices de la política que suponían que por el simple hecho de ser candidatos del partido que actualmente está en el poder, les iban a caer carretadas de dinero para despilfarrarlo con el pretexto del proselitismo político, pero para sorpresa de muchos, eso no paso y ahora no saben para donde hacerse; cómo estarán de mal que estos personajes que aún no ganan nada, ya repartieron a diestra y siniestra las posiciones municipales a cambio de dinero.

EL DATO: El otro lado de la moneda. Quien sigue demostrando músculo es el presidente municipal de Metepec con licencia, el empresario panista, Fernando Flores Fernández, quien busca la reelección y que, aunque todas las encuestas lo ponen arriba con más de 30 puntos, él continúa trabajando y proponiéndole a la gente cosas que se puedan cumplir.

El resultado de su trabajo se vio el pasado domingo cuando los metepequenses salieron a las calles a vitorear y expresar su respaldo a Flores Fernández, quien estuvo acompañado de Enrique Vargas del Villar, candidato al Senado, quien aprovecho el momento para subrayar la importancia de proteger las Afores y el Seguro Popular.

La interesante campaña de Fernando Flores, es que está apoyada por el hashtag #QueLoBuenoSeQuede, con el que busca consolidar un mensaje de continuidad y progreso para todos los sectores de Metepec, asegurando que las iniciativas positivas que han beneficiado al municipio permanecerán y se fortalecerán… AL TIEMPO.

LA DE HOY: Sirvan estas líneas que van sin la intención de evidenciar a nadie, pero sí de concientizar a quien hasta hace unos días fungió como director de Innovación y Comunicación en un gobierno municipal del Valle de México, para que a la brevedad acuda a cubrir el importante adeudo económico que contrajo en esa municipalidad y logre así evitar la reprimenda de quien quien lo contrato, pero sobre todo de la quemada… HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

TWITTER: @POLIGRILLA1

EEZ