La violación en publicidad exterior

El gobierno de la Ciudad de México anunció con bombo y platillo la limpia de espectaculares de las azoteas de inmuebles que desde hace años e incluso décadas estaban instaladas de manera irregular en ellas.

Según el gobierno capitalino, fueron retirados de manera voluntaria y con esa acción, las azoteas de la capital han quedado liberadas al 100 por ciento de ese tipo de elementos publicitarios, y ahora sólo quedan alrededor de 750 anuncios espectaculares de los que se denominan autosoportados, cuya base tubular está anclada al piso y están permitidos por la Ley de Publicidad Exterior.

Martí Batres, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, asegura que se cumplió con el objetivo de retirar un total de mil 298 anuncios publicitarios colocados en las azoteas.

De todos esos anuncios, 90.5 por ciento fueron retirados voluntariamente; 6.2 por ciento fueron retirados por el Invea y Seduvi, y el 3.3 por ciento, por medio de exhortos, explicó el mandatario capitalino.

Que raro, sin embargo, que a pesar de que violaron la Ley tantos años no se hayan impuesto sanciones.

Los espectaculares en azoteas están prohibidos desde 2022 en la actual Ley de Publicidad de Exterior.

Lo que no dijo Batres es que las empresas que cuentan con más acuerdos de viabilidad son: Rentable, Vendor, Moctezuma, Memije Publicidad, Casa Publicidad y Asociados y Showcase.

En la Plataforma establecida por la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México que proporciona información sobre licencias, permisos, autorizaciones para la instalación de medios publicitarios había mil 87 acuerdos de viabilidad que le otorgaron a las empresas de publicidad como si fueran licencias.

Todos estos datos son de Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), quien ayer me dijo que realizará recorridos desde este lunes para saber si es verdad que se dejó de violar la ley con la publicidad exterior sobre todo ahora que los ventarrones ponen en riesgo la seguridad de las personas con dichos espectaculares.

•••

UPPERCUT: Ahora Alfaro sueña con ser presidente municipal. Desconcertó a los jaliscienses el mensaje de su gobernador Enrique Alfaro de que al terminar su sexenio al frente del gobierno estatal se mudará a vivir a Tapalpa y que no descarta, un día no muy lejano, convertirse en Presidente... pero Presidente municipal de ese pueblo mágico. No faltó quien recordara la caída en desgracia de Alfaro, quien después de estar en la cúspide de la política y de verse con mucha anticipación de manera engreída como presidenciable y casi casi dueño de Movimiento Ciudadano, se fue desplomando poco a poco en su pelea interna con Dante Delgado, donde el líder nacional del partido naranja, terminó, como buen ajedrecista de la política mexicana, apoyándose de Samuel García para acabar con los intentos del mandatario jaliscience de quedarse con el partido.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL