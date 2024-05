¿Y si gana Xóchitl?

Es verdad que muchas encuestas dan por triunfadora en la elección presidencial a Claudia Sheinbaum, lo que garantizaría la continuidad de las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. He escuchado a varios empresarios que dan por descontada esa posibilidad. No obstante, el escenario contrario –que triunfe Xóchitl Gálvez–, no puede anularse por completo.

Estas son cuatro consideraciones para que esa posibilidad se materialice:

Primero.- Las encuestas no están escritas en piedra. Hay que recordar el colosal error de las encuestas cuando predijeron en 2016 que la demócrata Hillary Clinton ganaría la presidencia estadounidense a Donald Trump, generando un ambiente en el que se descontaba la probabilidad de que ella ganara hasta en un 99 por ciento. Algo similar ocurrió en el referéndum del Reino Unido para salir de la Unión Europea: las encuestas preveían que los votantes elegirían permanecer en el bloque. No fue así.

Segundo.- Como es natural, se empiezan a ponderar otros argumentos que miden a los votantes oscilantes. Quizá la más famosa de esta argumentación es la que defiende Gabriel González Molina con su teoría y libro acerca de los votantes que etiqueta como “switchers”: aquellos que, habiendo estado indecisos, en estos días decidirán finalmente por quién votarán, independientemente de todo lo que pudieron revelar a encuestadoras en meses pasados.

Tercero.- Las presiones políticas están a flor de piel, como la exhibida ayer por parte de Alejandro Alito Moreno, líder del PRI, que arrojó al terreno de juego la pelota al candidato Jorge Álvarez Máynez, solicitándole declinar a favor de Gálvez a cambio de que él mismo renunciara a su candidatura al Senado. Máynez rechazó la oferta. Pero vendrán más de estas acciones en las siguientes semanas.

Cuarto.- Hay una cantidad creciente de observadores extranjeros del proceso electoral mexicano que estarán llegando en los siguientes días al país; pero no me refiero únicamente a testigos de la jornada electoral, sino a grandes inversionistas, fondos de inversión globales y otros actores empresariales de peso que ya preparan maletas y sostienen desde afuera que no hay nada definido aún.

Lo mejor que le puede ocurrir al país en 2024 es que la elección no esté cantada para ningún lado y que la jornada electoral arroje una perdedora que reconozca rápidamente su derrota, incluso en un escenario de margen final estrecho. Es cierto, si gana Gálvez será una sorpresa; pero no debe ser una que nos deje atónitos, porque en realidad puede ocurrir.

CMIC

A menos de tres semanas de las elecciones el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez Jaled, hablará este jueves sobre los grandes pendientes del país en materia de infraestructura de vivienda. Para que escuchen las candidatas. Sí.

POR: CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

MAAZ