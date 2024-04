Estamos presenciando Furia de Titanes entre Piña y Zaldívar, pero eso de hacerle un juicio político a la Señito, no se me hace tan descabellado porque se han dedicado a soltar a cuanto delincuente se había logrado poner a la sombra. Un ejemplo: Murillo Karam.

Que según está muy malo del cócoro. Pero que le pregunten al ex activista David Vargas Araujo si el ex procurador general detuvo la tortura de que era objeto o le envió algún medicamento.

El ex preso político me cuenta: “El encontronazo fue a partir de mi detención el 17 de mayo de 2013. Yo voy a una reunión en Oaxaca porque en ese entonces trabajaba en la Cámara de Diputados como asesor en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social y me entrevisto con una candidata del PRD. Todavía no existía Morena. Yo iba a hacer unos apoyos sobre la propaganda electoral, pero a esa reunión asisten unos familiares de esa candidata que son miembros del magisterio de la Sección 22, la CNTE.

En ese momento el movimiento estaba protestando y rechazando la mal llamada -Reforma Educativa de Peña Nieto-. Entonces me detienen. Hacen el clásico levantón, yo caminando llega una camioneta por detrás, me dice una grosería y me avienta la camioneta. Luego me desnudan, me ponen las esposas por atrás, en los pies también me ponen esposas y me empiezan a golpear durante todo el tiempo del traslado.

Que más o menos fue una hora de golpes y patadas y me ponen un trapo en la cara, me bajan de la camioneta y empieza la tortura con más metodología. Me empiezan a torturar con bolsas de plástico en la cara para asfixiarme y después me empiezan a poner toques eléctricos en los testículos. La reacción del cuerpo era nada más desmayarse. Me estaban culpando de un secuestro de un político en Oaxaca”.

David Vargas continúa: “Me estuvieron torturando casi 12 horas. Luego nos trasladaron a la Seido y sigue la tortura. Recuerdo que era un sábado y ese día en la tarde noche llega Murillo Karam al baño.

Porque ahí me tenían torturado, me siguen golpeando y me dice Murillo -lo que están haciendo ustedes es algo ilegal y lo ilegal es por estar marchando, es por estar gritando y porque finalmente hay un problema con ustedes los de izquierda.

Y a los grillos los llevamos a la cárcel-, ahí es cuando entra Murillo en el baño, no me golpea, no me patea, pero sí me dice delante de los otros (porque yo estoy esposado de pies y manos con una cadena por la parte de atrás con unos grilletes en los pies), -y desde ahorita aquí, me dice, pues te vas a amolar y te vas a ir a la cárcel-.

No pensé que fuera tanto tiempo que me iba a pasar tanto tiempo en la cárcel, porque fueron seis años en la cárcel. Murillo Karam se sale en ese momento, pero yo le digo que padezco una cardiopatía hipertrófica y quiero mis medicamentos.

Pero los medicamentos del corazón, nunca llegaron”. David fue de los primeros presos políticos liberados en la administración de López Obrador.

POR: FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

EEZ