PAN y Morena pelean de tú a tú Yucatán

Por todos lados el Yucatán panista de Mauricio Vila está sitiado de gobiernos morenistas, pero estos últimos dos días al meterse aquí Claudia Sheinbaum, en el corazón geográfico, y llamar a sacar al PAN del estado, se sintió cómo avivó el movimiento que encabezan Romel Pacheco y Huacho Díaz como candidatos a la alcaldía de Mérida y del Gobierno estatal.



Eran alrededor de 16 mil personas que ondearon banderas y no se movieron en horas frente a la Penitenciaría Juárez, de donde fue sacado para ser asesinado el más célebre personaje de los yucatecos por su lucha por el ideal de una sociedad justa e igualitaria. No fue casual el escenario del martes. Sheinbaum sabía a lo que iba ahí. Tardó en subir al podium más de una hora porque saludaba a su paso y se sacaba selfies con los meridianos. En otros estados su promedio de recorrido antes del discurso es de 30 minutos.



En el marco de los 100 años de la ejecución de Felipe Carrillo Puerto, Sheinbaum le hizo un homenaje. Tocó la fibra del pueblo yucateco al homenajearlo como única oradora que destacó su legado a favor de miles de obreros, indígenas mayas, mujeres y hombres. Creó un ambiente emocional y sensible para después firmar un compromiso de propuestas que se unen a las de Huacho Díaz e impulsar la candidatura de Romel Pacheco. Este inusual documento, la firma por una gran Mérida, parece un avance para ambos candidatos.



Dio confianza que la candidata presidencial hablara de los programas municipales como pavimentación, salud municipal, impuesto predial. Fue un evento muy meridano. Sheinbaum se metió por completo en el papel de los meridanos. Parecía más una candidata a presidenta municipal para luego pedir por Romel y por Huacho.



Casi no se ve a un o una candidata presidencial hablar de las necesidades microlocales o de la ciudades, específicamente de Mérida. También les dejó a los yucatecos de Izamal, municipio mágico que visitó al día siguiente, compromisos interesantes de sus problemas específicos. Esto se da en medio de una lucha de tú a tú entre el PAN con Renán Barrera y Morena con Huacho Díaz. Ambos se ficharon o se robaron a un cuadro destacado de cada lado y lo festejaron. Primero el PAN se llevó a uno del Verde Ecologista y luego Morena a un panista para hacer operación política respectivamente.



Priistas muy locales apoyaron en la movilización de la Penitenciaría, un evento masivo que aún no logran hacer con esa fuerza Renán Barrera ni Cecilia Patrón, la candidata del PAN a la alcaldía. Es que los del PRI de base, de los distritos, subcomités y manzanas de las colonias están muy enojados con Rolando Zapata porque se sienten traicionados por segunda vez, primero cuando entregó el gobierno a Vila y ahora porque dejó morir a las bases al negociar su candidatura plurinominal al Senado.



Aquí sí hay PRIMOR me dijo un líder priista que operó en favor del mitin de Claudia Sheinbaum sin renunciar a su partido. La pelea está cerrada con el PAN.

***



UPPERCUT: Clara Brugada arriba con 47.9% al debate del domingo. En la Ciudad de México, la candidata Clara Brugada, según la encuestadora Poligrama para El Heraldo de México publicó hace un par de días, que lleva la delantera con una ventaja de 13.8 puntos sobre Santiago Taboada. Aún no han podido frenar esas preferencias.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

EEZ