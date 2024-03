El concurso mercantil de 5 años

EN MÉXICO, TODAVÍA existen procedimientos concursales a la antigua, en la que se prolongan los procesos de forma artificial por años, vulnerándose los derechos de los acreedores.

Un caso de estos es la empresa Metalworks, bajo la dirección de la señora María Eugenia Sánchez Gutiérrez, cuyo proceso concursal inició en el 2019, es decir, hace ya cinco años.

A pesar de todo ese tiempo, el Juez Cuarto de Distrito con residencia en Monterrey, Zenaido Orozco Contreras, determinó prolongar todavía más el plazo de conciliación mediante una artimaña procesal que fue materia de una resolución de 2022.

Dos años después, a pesar de la falta de convenio con los acreedores, no se ha declarado la quiebra. Por su parte, el conciliador Víctor Manuel Aguilera Gómez, que entre otras cosas es síndico en Altos Hornos de México, la de Alonso Ancira, donde ha prolongado también el proceso de forma fraudulenta, no ha rendido siquiera informes del estado de la negociación conforme a derecho, so pretexto de la falta de información.

Así han quedado a la deriva más de mil millones de pesos que fueron reconocidos en juicio como pasivo y no se han solventado.

De dicha deuda, alrededor de 800 millones de pesos se deben al gobierno federal, léase Nacional Financiera, que dirige Luis Antonio Ramírez; y el Seguro Social, que encabeza Zoé Robledo.

La novedad es que un grupo de acreedores han demandado el pago de responsabilidad civil, tanto al conciliador Aguilera, como al juez Orozco, por negligencia inexcusable.

Quizá esta sea la primera vez que un juez federal deba responder por los daños y perjuicios causados por no actuar de forma apegada a derecho y en perjuicio de la hacienda federal. Ya es hora.

COMO SUCEDIÓ EN Coahuila, que gobierna Manolo Jiménez, los dirigentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, volverán a quedar al margen del gobierno, ahora del estado de Guanajuato, en caso de que su candidata, Libia Dennise García, resulte ganadora en las elecciones del próximo 2 de junio. En una reciente reunión privada, ésta les advirtió que no habrá reparto de cuotas ni posiciones en su eventual gabinete. Por el contrario, la exsecretaria de Gobierno y Desarrollo Social en la administración de Diego Sinhue, está armando un equipo propio con especialistas que la ayudarán a enfrentar las principales problemáticas de la entidad. Por ejemplo, para atacar a la delincuencia conformó un consejo de expertos en seguridad y derechos humanos que trabaja en tácticas precisas para combatir a los siete grupos criminales que operan en el estado.

EL DIRECTOR DEL Registro Público Vehicular, Javier Ulises Miranda Nieto, impulsa la NOM-001-SICT-2-2024, que cambiaría toda la normativa de identificación vehicular del país para que sea integrada la tecnología de radio frecuencia (RFID) a placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación. Esta iniciativa obedecería a una petición directa de la Guardia Nacional, que comanda David Córdova. Sin embargo, lo que no se menciona, es que elevaría considerablemente los costos de producción, duplicando el precio de las placas y tarjetas, lo que impactaría directamente a los usuarios, pero también a los contribuyentes, al requerir una inversión millonaria por parte del gobierno federal para instalar arcos de lectura en todo el país. A esto se suma la preocupación de que estos chips RFID han demostrado que son vulnerables a ser intervenidos, lo que expondría la seguridad de los datos personales de los usuarios.

DUEÑOS Y OPERADORES de embarcaciones en puerto Progreso, Yucatán, que gobierna Mauricio Vila, continúan inconformes y sorprendidos por el operativo sorpresa que recientemente realizó personal de la Administración General de Comercio Exterior (AGACE), que lleva Erick Jiménez Reyes, para comprobar la procedencia legal y permisos de los barcos. Si bien es un proceso rutinario, los funcionarios actuaron en varios casos sin conocimiento de las reglas fiscales, imponiendo multas sin sustento, e incluso embargando temporalmente las embarcaciones, afectando la actividad productiva de la región. No es la primera vez que posterior a los operativos aparecen gestores para solicitar sobornos con el objetivo de interceder directamente con las autoridades de comercio exterior. Los empresarios se preguntan si la autoridad conoce de esta situación o tendrán permiso para sobornar.

LO DICHO AQUÍ hace unos días: la Convención Bancaria de Acapulco se va circunscribir a prácticamente un día. Ayer trascendió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya no llegará el jueves 18 de abril a inaugurar el evento, sino al otro día a clausurarlo por la tarde. También la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, darán sus mensajes el mismo viernes, como también los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. A ver si la primera no termina cancelando su participación en la Reunión Plenaria de Citibanamex, donde plantó a más de 500 consejeros que le recetaron ayer una sonora rechifla.

EL DIPUTADO IGNACIO Mier incitó a militantes de Morena a revelarse ante lo que denominó imposiciones en la designación de candidaturas en Puebla, incluso diciéndoles que estaba bien que se rebelen, ante lo que señaló, era una injusticia por la molestia que le expresaron militantes en Ajalpan, inconformes por quien fue designado candidato a presidente municipal. Flaco favor le hace a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, al promover estos actos de división, que son los que generan problemas profundos en los partidos y afectan las campañas. Es totalmente lo contrario a lo que ha venido fomentando desde su designación Sheinbaum.

LOS CANDIDATOS QUE busquen participar en el próximo proceso de elección tendrán que ser cuidadosos con los gastos que puede monitorear el INE, pues de acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Meta, de Mark Zuckerberg, hay ya datos relacionados con la promoción adelantada de algunos aspirantes que se intenta disfrazar desde cuentas alternas. Por ejemplo, en el caso de la representante del frente en Morelos, Lucy Meza, del 28 de diciembre al 6 de febrero se detectaron 128 anuncios que tuvieron un alcance de 40 millones de impresiones y un gasto total de 625 mil 450 pesos.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

