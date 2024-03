El reto de Alito Moreno: No ser como el PRD

El lunes fue el cumpleaños 95 del PRI. Atrás quedaron los tiempos de gloria. Casi nadie registró el aniversario. Esta vez apenas pudieron reunirse los restos de los grupos sociales que fueron el fuerte del partido durante más de 80 años, pero el gancho que motivó la asistencia no fue el año más de vida sino la toma de protesta de candidatos y candidatas a puestos de elección popular.

Es la primera vez que el Revolucionario Institucional en su vida festeja su cumple llamando a votar por una candidata que no es del partido.

Algunos integrantes de sectores que estuvieron en la sede del PRI son el Movimiento Territorial (MT), el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y la Confederación Nacional Campesina (CNC), cuyos integrantes fueron los que más vitorearon ayer al cumpleañero.

Pero en el 95 aniversario ya no estuvieron los de la Confederación Nacional Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), quien rompió con el PRI hace unos años para meterse con fuerza en Morena. El líder nacional de la CROC, Isaías González, se rindió ante Claudia Sheinbaum y a finales del 2023 se dejó ver en un evento para apoyar su precandidatura presidencial.

No era la primera vez que se acercaba a la 4T, desde antes Isaías González había mostrado sus simpatías por López Obrador. Sin embargo, la única organización que siendo del PRI ya no estuvo presente en el aniversario del lunes fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quizá como venganza a Alejandro Moreno, presidente del partido, por no contemplar en las listas a diputados y senadores de la próxima legislatura.

Tereso Medina Ramírez es el único candidato de la confederación en las listas, pero hay que decirlo también la CTM viene jugando con la Cuarta Transformación metiendo aspirantes y recibiendo apoyo. Por ejemplo, en Sonora los dirigentes de la CTM salieron a respaldar a los candidatos de PT y Morena al Senado: Célida López y Froylán Gámez. También en Puebla la CTM está a favor del candidato a gobernador Alejandro Armenta y los demás aspirantes a candidatos de elección popular de Morena.

Desde su fundación el PRI ha tenido 50 dirigentes, de los vivos César Camacho solo se conectó por Zoom, Roberto Madrazo se ausentó y Dulce María Sauri se quedó en Yucatán a recibir a Xóchitl Gálvez. El 95 aniversario del PRI sirvió para aclarar que la misión de Alito Moreno es que su partido no se convierta en lo que ahora es el PRD. ¿Lo logrará?

UPPERCUT: ¡Morena baja de última hora a senadora sin aviso! Verónica Díaz Robles ya inició con todo su campaña por la senaduría por Zacatecas, después de que Soledad Luévano fue sacada de las listas de Morena sin ser notificada. Ella misma descubrió su baja hasta que se metió a las listas del INE y vio que su lugar ya había sido ocupado por Díaz Robles. Todavía ayer en el Senado, Luévano, quien buscaba la reelección, se la pasó dando noticias de la cancelación de su candidatura al Senado, por órdenes de la dirigencia local del partido en Zacatecas.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ