Estrategia desesperada de Morena

Legisladores de Morena iniciaron una estrategia para revertir en CDMX los números que no les favorecen de cara al proceso electoral de junio informando casa por casa los logros de la 4T.

¡Ojo! Puede constituir un delito electoral el uso, como bandera y en plena campaña electoral, de los logros de gobierno. Pero el tema no acaba ahí: la presión desde Palacio Nacional parecer haber derivado en otra estrategia paralela como abrir nuevas denuncias en contra de panistas.

Por ejemplo, preocupados por una nueva derrota en las elecciones de este año, todo apunta a que eso motivó haber iniciado una denuncia en contra de Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, por un supuesto desvío de recursos públicos ante la Fiscalía General de la República.

La lectura de quienes saben de estos temas es que el intento tiene más tintes políticos que técnicos, pues resulta que las acusaciones se basan en un informe de la Auditoría Superior de la Federación el cual solo emite algunas observaciones a la actual administración, pero son eso observaciones que aún tienen plazo de ser aclaradas.

Es decir, aún no se constituye ningún desvío ni daño al erario. ¿Acaso se trata de una estrategia de intimidación contra las alcaldías de oposición? Si fuese el caso, deben de armar algo más que eso.

HAY VACAS QUE NI BECERROS SON

Da ternura el borlote y festejo del Frente Amplio Progresista sobre su alianza con Redes Sociales Progresistas y la suma de sus, dizque tres millones de votos a nivel nacional para apuntalar las candidaturas de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, Lucy Meza y otros aspirantes. En el ansia de sumar y sumar de aquí a junio al PRI, PAN y PRD les andan vendiendo gato por liebre. Si Redes Sociales Progresistas en verdad pudiera garantizar esa votación, entonces no habría perdido el registro como partido nacional en 2021. Si ni cuando hubo presupuesto del INE y campañas con luchadores y vedettes no levantaron, ¡imagínese ahora! Así nomás. No hay que darle vuelta al caso. Hay vacas que ya no dan leche, pero hay vacas que ni becerros son.

UPPERCUT: El choque de Samuel García y López Obrador. El round ya empezó. La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León está agotando todos los recursos jurídicos para cerrar Pemex Cadereyta por los niveles de contaminación que registra la paraestatal en la refinación de combustóleo. El sábado fue una cuadrilla de expertos para realizar una revisión al interior de la planta para conocer a detalle cómo está funcionando, pero mucho antes de acercarse a la paraestatal les pusieron barricadas para no poder ni acercarse, nos lo dijo el propio secretario Alfonso Martínez. Eso a pesar de que el gobierno local ya había puesto sobre la mesa las evidencias a funcionarios de Pemex. ¿Quién de los dos (AMLO o Samuel) va a dar el primer golpe en el ámbito público?

