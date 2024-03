Colosio, 30 años después

Este sábado se cumplen 30 años de su asesinato, y el nombre de Luis Donaldo Colosio Murrieta sigue vigente por una conveniencia política para el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros actores políticos del momento.

Lo que está claro, sin embargo, es que nadie busca hacer justicia para el malogrado candidato presidencial del PRI en las elecciones de 1994.

Quieren explotar el caso con fines meramente electoreros, como lo hace el inquilino de Palacio con cualquier asunto de la agenda pública.

Pero más allá de la politiquería, muchos siguen lucrando con el magnicidio.

Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, tiene pendiente por resolver no uno sino dos amparos interpuestos por Mario Aburto, el asesino confeso del político sonorense, y su defensa, asesorada por un prócer de la izquierda mexicana, el abogado Jesús González Schmal.

Quieren los abogados que se le juzgue con base en las leyes del estado de Baja California y no por la justicia federal, porque el código de aquella entidad establece una pena máxima de 30 años de prisión y la segunda contempla una sanción de hasta 60 años de cárcel.

Eso quiere decir que, si proceden los amparos del asesino de Lomas Taurinas, después de este 23 de marzo, se cumplirían 30 años de los sucesos en Tijuana y estaría con un pie fuera de la cárcel.

Lo sabe la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, razón por la que apelaron los recursos de la defensa y el trámite espera un fallo de la Corte.

Uno de los amparos fue revisado por la ministra Margarita Ríos Farjat, concediéndole la razón a la defensa de Aburto; sin embargo, todavía no es votado por el pleno.

Ya se aplazó dos veces la discusión del caso y no hay fecha para retomarla, lo que hace pensar que al Poder Judicial no le corre prisa por resolver si Aburto debe o no quedar en libertad.

Pero pase lo que pase en la Corte, eso no le quita a Mario Aburto un ápice de responsabilidad en el homicidio.

Con base en las investigaciones del caso, este personaje es y seguirá siendo el único autor del magnicidio.

Mientras no se pruebe la autoría intelectual de otra persona o grupo, o la participación de un segundo tirador, él, y nadie más que él, será el responsable de la muerte de Colosio.

Por ese motivo resulta muy extraño y hasta sospechosista que Andrés Manuel López Obrador se niegue a indultar, como lo pidió Colosio hijo y, por el contrario, alimenta la idea del segundo tirador.

Pero a la luz de los acontecimientos, no queda más que pensar que el Presidente busca explotar el tema con fines meramente electoreros y más cuando hay varios actores políticos vigentes que tuvieron un papel muy activo hace 30 años en torno a Luis Donaldo.

Además, no hay que perder de vista que el hijo de Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, entró a las grandes ligas de la política. De alcalde de Monterrey pasará en septiembre a ocupar un escaño en el Senado de la República.

Tiene 38 años, la edad suficiente para prepararse, acumular más experiencia y convertirse en candidato presidencial en 2030. El apellido lo respalda.

***

DANTE DELGADO se engolosinó con la candidatura presidencial de Samuel García e hizo esperar demasiado a Marcelo Ebrard, pero el gusto le duró muy poco.

Cuando quiso recuperar la posibilidad de negociar con el excanciller, éste ya no sucumbió a sus encantos. Le dijo: “no, gracias”.

Fue un error que el partido naranja está pagando muy caro, porque su bateador emergente, Jorge Álvarez Máynez, no levanta.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El magnicidio no sólo acaba con una vida, sino que también cambia el curso de la historia”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL