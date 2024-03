¿El liderazgo es cuestión de género?

Aprovechando que es marzo (mes de la mujer), el dilema para cerrar con broche de oro es ¿si el liderazgo es una habilidad que se le da mejor a hombres que a mujeres? Es una duda que me planteó cada vez que estoy al frente de un proyecto, en especial, en aquellas situaciones en las que se me dificulta poner límites a diferencia de mis pares varones.

Pero empecemos por el principio ¿qué es el liderazgo? Es influir sobre las personas y las tareas de un grupo de personas para el logro de algún objetivo. Las principales cualidades de una persona líder consisten en tener visión, les gustan los retos, innovar, se interesa por el bienestar de su equipo, les gustan los cambios, inspiran y saben que los grandes proyectos se logran en conjunto.

Estas cualidades debieran estar presentes en las personas que aspiran a ocupar una posición de liderazgo más allá del género, sin embargo hay ciertas cuestiones culturales que pueden frenar el pleno desarrollo de esta habilidad en las mujeres, por ejemplo, está demostrado que una niña a los 5 años empieza a creer que son menos inteligentes que los niños.

Si a lo anterior le sumamos que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, vivir estás experiencias nos resta seguridad. Por último, en el ámbito laboral se nos sigue juzgando por ser “emocionales” lo que nos lleva a no tomar las mejores decisiones.

En mi experiencia liderando proyectos, me he percibido insegura de mis habilidades y conocimientos. Esto me ha llevado a no poner límites, permitiendo que quienes reciben mis servicios me exijan en exceso. Además, me autocritico con dureza y cuestiono mi capacidad para liderar y proteger a mi equipo.

¿Cómo he lidiado con todo esto? Primero me dejo sentir, si tengo que llorar lo hago, después me recuerdo a mí misma lo mucho que he avanzando, me tomó un descanso, me alejo por unas horas o días del proyecto para enfriar la cabeza y visualizar lo que me conflictua desde un enfoque más tranquilo, una vez que estoy lista para volver al ruedo me escribo frases como “Es muy sencillo, no tengas miedo” “Tú puedes, no te rindas” “Tú puedes, tienes mucho talento”.

De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigación de Credit Suisse, las empresas con mujeres en altos cargos generan más ganancias, la razón, porque priorizan los intereses del equipo en vez de los personales. Así que todo eso por lo que me castigo puede estar haciendo la diferencia.

Aplaudo a todas las mujeres que hoy son las líderes de una empresa, un negocio familiar, un proyecto lo están haciendo excelente, son una fuente de inspiración para muchas personas.

POR DULCE GALINDO VILLA

INSTAGRAM / @FUNDACION GRUPO ANDRADE

FACEBOOK / @FUNDACIONGRUPOANDRADE

