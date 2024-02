Inminente expropiación

EL REVÉS QUE dio la Suprema Corte para que la Secretaría del Medio Ambiente, que lleva María Luisa Albores, revele la denuncia que hizo en contra de la cantera de Calica ante la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se da en medio del ultimátum que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio para que a más tardar en marzo se resuelva este conflicto. Un punto a considerar es que la ONU, que encabeza António Guterres, no es la instancia correcta para resolver este tipo de asuntos, ni tampoco tiene algún tipo de competencia para sancionar a Vulcan Materials. De ahí que la compañía estadounidense que comanda Tom Hill siga firme en el arbitraje internacional que mantiene en contra de México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Hasta ahora se ha mantenido una tensa calma alrededor de este caso, pero conforme avanzan las semanas se incrementa la posibilidad de que el gobierno de México, de un día para otro, en un acto casi expropiatorio, declare las 2 mil hectáreas de Vulcan como área natural protegida y tome el control de la terminal marítima de Punta Venado. Más de 11 influyentes congresistas de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, miran desde hace varios meses con detenimiento este conflicto, que pondría en jaque la ya de por sí maltrecha relación bilateral.

LOS EQUIPOS DE Banamex, que capitanea Manuel Romo, y Citi, que comanda Álvaro Jaramillo, ya están muy adelantados en el proceso de separación de ambos bancos, mismo que deberá quedar concluido hacia el próximo mes de junio. Uno de los temas cruciales es la distribución de los clientes. Son alrededor de 7 mil 250 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes corporativos. En Banamex se quedarán cerca de 6 mil 300 y en Citi poco más de 950. El punto de inflexión es la segmentación de los clientes corporativos, nacionales y multinacionales. Los que no requieren servicios de banca de consumo se irán a Citi, pero hay otros que poseen grandes plantillas de empleados que tienen su nómina, tarjeta de crédito y afore, que necesariamente se quedarán en Banamex. Justo en la división de clientes trabajan ya Jorge Rohana, el director de Banca Empresarial e Institucional de Banamex, y Mayra Balcázar, la directora de Banca Empresarial de Citi.

PUES NADA: EN Jalisco no todo es miel sobre hojuelas para los hermanos Luis y Mauricio Amodio. Más allá del arreglo con sus acreedores para reestructurar financieramente a El Río Country Club de Guadalajara, desde hace un par de años su subsidiaria, Caabsa Eagle, vive un enfrentamiento con los alcaldes de Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá y El Salto. La compañía que lleva varios años prestando el servicio de recolección de basura y traslado a los rellenos sanitarios es acusada de no cumplir los compromisos contractuales en esos municipios. Existen fuertes diferencias con el actual candidato de Movimiento Ciudadano y puntero en las encuestas, Pablo Lemus, a pesar de que Caabsa apoyó su candidatura a la alcaldía. Lemus propuso a sus pares dar por terminados los contratos con los Amodio, pues las quejas ciudadanas no han disminuido y la compañía no está dispuesta a modernizarse y, mucho menos, a mejorar el servicio porque simplemente así les ha funcionado siempre.

TODOS A FAVOR de la libertad de prensa en la Sala Superior del Tribunal Electoral, que preside Mónica Soto. Los magistrados defendieron a la periodista Denise Dresser y concluyeron que no incurrió en violencia política de género contra la morenista Andrea Chávez, operadora del ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Señalaron que en La Mesa de Análisis con Carlos Loret, los dichos de Dresser contra la legisladora en agosto pasado fueron por una crítica al supuesto uso indebido de recursos públicos.

