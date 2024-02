La importancia de demostrar y hablar en la cancha

La Selección Mexicana Femenil está dando cátedra en la Copa Oro. Es increíble el nivel que han mostrado las jugadoras en la fase de grupos, siendo organizadas, corriendo los 90 minutos y lo más importante es la calidad con la que cuentan para resolver con genialidades momentos claves de los partidos. No había mucho ruido alrededor del equipo previo al torneo; sin embargo, ellas solas se han generado la atención por lo que nos están regalando en el terreno de juego.



En su debut en la competición, México empató cero a cero con Argentina. El conjunto nacional fue muy superior a las albicelestes, pero no pudieron reflejar ese dominio en el marcador. Incluso, Rebeca Bernal tuvo la oportunidad de adelantar a las aztecas en el encuentro por la vía del penal, pero no lo pudo concretar. El irse con la igualada dejó al cuadro de Pedro López con un sabor agridulce.



A pesar de ello, dieron vuelta y en la segunda jornada golearon con autoridad ocho goles a cero al combinado de República Dominicana. Alguien tenía que pagar los platos rotos; el tricolor dio un auténtico vendaval y brindó una probada de lo que estaba hecho. El estilo de juego se vio más marcado y la contundencia que faltó en el partido se hizo presente ante las caribeñas.



La prueba de oro llegaría en la fecha tres ante Estados Unidos, en el papel la selección más fuerte del torneo. México lucía como la víctima, pero la escuadra nacional salió a relucir, no se intimidó, le jugó al tú por tú y fue mejor que el cuadro de las barras y las estrellas venciéndolas dos por cero. Lizbeth Ovalle abrió el marcador con una pincelada increíble, burlándose de la portera Alyssa Naeher para después picar la pelota y que entrara a las redes. Para todos los apasionados al futbol, el gol inevitablemente nos recordó aquel que le hizo Giovani dos Santos precisamente a Estados Unidos en la final de la Copa Oro del 2011.



Ya en la recta final del duelo, cuando todo parecía quedarse uno a cero, Mayra Pelayo nos regaló un gol de antología, que tiene que ser uno de los más lindos en la historia de las selecciones mexicanas. Con este accionar, la escuadra nacional terminó la fase de grupos siendo líder del sector A con siete unidades.



Además, al finalizar el enfrentamiento entre ambos combinados, la dos veces campeona del mundo, Alex Morgan, enfatizó en lo bien que se están haciendo las cosas con la femenil y declaró: “México vino a jugar y lo hicieron muy bien. No sólo en CONCACAF, el mundo entero ha aumentado el nivel gracias a sus ligas y México es producto de eso, de su liga.”



Las jugadoras mexicanas tienen un gran talento y ojalá puedan seguir dándoles un buen proceso, porque la realidad es que hay muy buena calidad. Ellas se han ganado los aplausos a pulso, están haciendo un gran trabajo y ojalá puedan llevarse el torneo.

La selección varonil debería aprender mucho de ellas y dejar de estar pidiendo cosas a la afición todo el tiempo sin merecerlo, hablando más con la prensa que con los hechos en el campo.



Este domingo se disputarán los Cuartos de Final ante Paraguay, hay que apoyarlas y que los reflectores hacia ellas no terminen al finalizar la competición, sino que prevalezcan porque ya vimos que hay materia prima.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

